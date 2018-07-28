Bahadır Tatlıöz’e sürpriz parti

Özgün, Buray, Aydın Kurtoğlu, Gülden Mutlu, Doğukan Manço, Oğuz Berkay Fidan ve Eflatun gibi birçok ünlü isim Bahadır Tatlıöz’ü bu özel gününde yalnız bırakmadı.

'TAHMİN EDİYORDUM AMA BU KADARINI DEĞİL'

Müzisyen, muhabirlerle şöyle konuştu: “Ben çok şanslı biriyim, tahmin ediyordum bir şeyler planladıklarını ama bu kadar büyük bir organizasyon olacağını düşünmemiştim. Çok sevdiğim dostlarım yanımda. Yeni yaş dileğim, buradaki herkesin hayatım boyunca yanımda olmasıdır.”