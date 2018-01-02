Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Bahar Öztan'dan üzücü haber (Bahar Öztan kimdir?)

Yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle geçtiğimiz aylarda 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren oyuncu Bahar Öztan, yeniden hastaneye kaldırıldı

02 Ocak 2018, Salı 18:44
Bahar Öztan'dan üzücü haber (Bahar Öztan kimdir?)
Yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle geçtiğimiz aylarda ameliyat masasına yatan 'Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan, taburcu olmasına rağmen kendisini iyi hissetmediği için yeniden hastaneye kaldırıldı.

YILBAŞI GECESİ RAHATSIZLANDI


Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; yeni yılın ilk saatlerinde yeniden rahatsızlanan Bahar Öztan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastalığı yeniden nükseden Öztan tedaviye alındı. Annesini bir an yalnız bırakmayan oğlu Yiğit Öztan, "Yılbaşı gecesi rahatsızlandı. Şu anda biraz ağrıları var ama şükür daha iyi. İnşallah toparlayacak." dedi.

13 EKİM'DE AMELİYAT OLMUŞTU


Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle 13 Ekim'de 11 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da doğdu. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçti. Ekrana ilk kez bir saç şampuanı reklamıyla çıktı. Sayısız reklam filminde yer aldı. Bu reklamlardan sonra halk ona 'Gamzeli Güzel' olarak tanımaya başladı.

Dönemin fotoromanlarından dolayı büyük bir ilgi topladı. Bu fotoromanlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır.

Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan, kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına girdi.

Yeşilçam'ın en önemli oyuncalarından olmuştur. Sürekli teklif almaya başlayan Bahar Öztan, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı.

En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı.

Bahar Öztan'ın şimdiki haliBahar Öztan'ın şimdiki hali
Bahar Öztan, kanser ameliyatını anlattıBahar Öztan, kanser ameliyatını anlattı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi
Son dakika... Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa ifade verdi

Son dakika... Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa ifade verdi
Yaparsın Aşkım'da kardeşine kızan yarışmacı, programı terk etmek istedi

Yaparsın Aşkım'da kardeşine kızan yarışmacı, programı terk etmek istedi
Yeşilçam'ın starı Seher Şeniz'in trajik hikayesi (Tarkan: Viking Kanı ile zirveye çıktı)

Yeşilçam'ın starı Seher Şeniz'in trajik hikayesi (Tarkan: Viking Kanı ile zirveye çıktı)
Alişan'dan Çağla Şıkel'e duygusal mesaj

Alişan'dan Çağla Şıkel'e duygusal mesaj
Düşman çatlattılar! Yeliz Yeşilmen'den eşine jest

Düşman çatlattılar! Yeliz Yeşilmen'den eşine jest
Hande Yener'in yılbaşı konserinde olay çıktı! Yumruklar havada uçuştu

Hande Yener'in yılbaşı konserinde olay çıktı! Yumruklar havada uçuştu
Özge Ulusoy: Yıl 2003 göbek deliğim normal

Özge Ulusoy: Yıl 2003 göbek deliğim normal
Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın Eurovision'da Hadise'nin dansçısı olduğu ortaya çıktı

Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın Eurovision'da Hadise'nin dansçısı olduğu ortaya çıktı
İşsiz kalan tek izdivaç sunucusu Zuhal Topal

İşsiz kalan tek izdivaç sunucusu Zuhal Topal
Lerzan Mutlu ile Seda Sayan barıştı

Lerzan Mutlu ile Seda Sayan barıştı