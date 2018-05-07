Bahar yere yığıldı! Kadın 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Akın Güler

Salı günleri zirveyi kimseye bırakmayan Kadın dizisinin 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Şirin hariç herkes Bahar'ın doğum günü için sürpriz bir doğum günü partisi düzenliyor. Bu anlarda Bahar gözyaşlarına boğulup duygusal bir konuşma yapıyor. Öte yandan ekran başındakileri üzecek bir gelişme yaşanıyor. Hastalığı iyice ilerleyen Bahar, iş yerinde bir anda yere yığılıyor.Hatice de artık Sarp'ın yaşadığını biliyor. Fakat bunu Bahar'a söyleyecek mi işte orası muamma... Sarp ise hala gerçeklerin peşinde...Alp’in Levent’e ulaşması sonucunda işler iyice karışır. Levent nasıl bir olayın içine düştüğüne anlam veremez ve korkmaya başlar. Şirin’in de Alp’e ulaşma çabaları yüzünden başı belaya girer. Münir, onu Hatice ve Enver’i öldürmekle tehdit etmektedir. Hatice ve Enver ise tüm olanlardan habersiz Şirin’in Bahar’a ilik vermeyi kabul etmesinin mutluluğu içindedir. Enver, Ceyda ve Peyami’nin düğününde giymesi için Bahar’a bir elbise diker. Ama Bahar’ın elbiseyi denemesi üzerine Enver, Ceyda ve Yeliz büyük bir şokla karşılaşacaktır. Arif’in ise Bahar’a olan duyguları her geçen gün daha da artmaktadır...