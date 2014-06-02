Baharın habercisi

Mercedes E250 Cabrio tüm E serilerinde olduğu gibi makyaj sonrası yenilenen far grubu ile ön plana çıkıyor. Geniş ızgara ve ortasına konumlandırılan büyük marka logosu olmazsa olmazlar arasında. Burada kullanılan kromajlar otomobilin bu bölümüne hoş bir hava katmış. Geriye doğru uzanan farlar sedan modelle benzerlik gösterse de, cabrio versiyonda farların altında yer alan içe kavisli tasarım onu ayırıyor. Keskin hatlar otomobile dinamizm katıyor. Bu hatlar yan bölümde de etkisini gösteriyor. Çıtasız camlar, kumaş tavan otomobilin cabrio karakterini ortaya çıkarmış. Coupe versiyonundaki şişkin çamurluklara Cabrio versiyonunda da rastlıyoruz. Arka bölümde LED destekli stoplar göze çarpıyor. Ancak Coupe versiyonunda yer alan krom egzozları göremiyoruz. Ek olarak gövdeden farklı renkte alt difizör farklılık katan diğer detaylardan. E250 Cabrio, 4703 mm uzunluğa, 1786 mm genişliğe, 1398 mm yüksekliğe ve 2760 mm aks mesafesine sahip.





Model içeride diğer Mercedes modellerindekine benzer bir kabin tasarımıyla bizleri karşılıyor. Gösterge paneli, direksiyon ve orta konsol oldukça tanıdık geliyor. Tavan rengi ile benzer kokpitin üst kısmı oldukça şık dururken malzeme kalitesi anlamında da başarılı. Çift renkli konsol tasarımı ve krom detaylar şıklık seviyesini yükseltmiş. Orta havalandırma kanallarının olduğu bölgede konumlandırılan analog saat ile kalite algısı daha da çok yükseltilmek istenmiş. Ancak bu detay sportif bir araç için demode olmuş. Eşya gözü konusunda model oldukça cömert. Orta konsolda, kolçakta ve kapı kenarlarında yeteri kadar alan sunulmuş. Sürüş pozisyonuna erişmek ise çocuk oyuncağı. Kapı kolunun hemen önüne konumlandırılmış tuşlar ile koltuğunuzu otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Bu özelliğe hafıza paketiyle sahip olabiliyorsunuz. Direksiyonun ayarlanabilmesi de kolay. Çünkü o da elektrikli! Erişim konusunda model sıkıntısız. Direksiyon üzerindeki tuşlar birçok özelliği kolayca kontrol etme şansı sunuluyor. Arka koltuklara ulaşmak için ön koltuğun arkasındaki kolu çekmek ve koltuğu öne yatırmak yeterli oluyor. Bu andan itibaren koltuk otomatik olarak öne doğru gidiyor. Arkada iki kişilik yer düşünülmüş. Alan konusunda 4 kapılı versiyonu kadar cömert değil. Arkada 3. Kişinin yerine bardaklıklar konumlandırılmış. Coupe ve Cabrio karoserli otomobillerde kemere erişmek ciddi bir sıkıntıdır. E Serisi Cabrio, otomobile binip kapınızı kapattıktan sonra ufak bir kol yardımı ile kemeri sizin rahatça uzanabileceğiniz bir noktaya kadar uzatıyor. Siz kemeri aldıktan sonra kol eski yerini alıyor. Peki, özgürlüğe ulaşmanın yolu nedir? Modelin üstünü kolçağın hemen önüne konumlandırılmış kapaklı bölümde yer alan alüminyum kaplı bir tuş ile açıyorsunuz. Modelin bu işlemi 40 Km/s hıza kadar yapması ise ayrı bir güzellik.





Mercedes E Cabrio’da 2.0 litre benzinli bir üniteye yer verilmiş. Bu motor 5500 d/d’de 211 Hp güç, 1200 ila 4000 devir bandı aralığında 350 Nm tork değeri sağlıyor. Bu değerler ile 0-100 Km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlarken maksimum 245 Km/s hız değerine sahip. Fabrika verilerine göre karma tüketim değeri ise 6.5 litre. 7 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen ünite alt devirlerde yüksek torku ile sıkıntı yaşatmıyor. Ancak özellikle üstü açık kullanımlarda egzozun kışkırtıcı sesi sizi yüksek devirlerde kullanıma itiyor. Tüketim değeri 6.5 litre olarak belirtilmiş. Biz sakin kullanımlarda 8.2, performans odaklı kullanımlarda ise 11.4 litrelik değerler elde ettik.





Modelde orta sertlikte süspansiyonlara yer verilmiş. Bu sistem size optimum düzeyde konfor sağlıyor. Konfor ve performansı bir arada sunan model beğenimiz kazanıyor. Viraj performansı konusunda üst düzey destek olan süspansiyon sistemi sayesinde en keskin virajlardan çok fazla hız kaybetmeden çıkabiliyorsunuz. Ancak otomobilin sınırlarını zorlarsanız ilk kaymanın arkadan geldiğini göreceksiniz. Kontralar ile toparlanabilen bu durum güvenlik seviyesini aştığı an ESP müdahaleleri ile kontrol altına alınıyor. Ses yalıtımı konusunda kumaş tavan tatminkâr seviyede.



