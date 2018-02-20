Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü (Cemre nedir)

Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü
olan ve ısı
nmayı ifade eden cemre
lerin ilki bugün havaya
düştü. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Sözlü Anlatımlar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, halk takvimi
nin, tabiat olayları
nın tekrarlarına dayalı tecrübelerle oluştuğunu belirtti.
CEMRE NEDİR?
Arapça kökenli olduğu kabul edilen "cemre
" kelimesinin Türkçe karşılığı
nın "ateş
" veya "kor
" anlamına geldiğine dikkati çeken Oğuz, Anadolu
’da yaygın kullanılan geleneksel halk takviminin, yılı "kasım
" ve "Hızır
" günleri" olarak kış ve yaz olarak ikiye böldüğünü vurguladı.
Kasım günlerinin miladi takvim
e göre 8 Kasım’da başladığını ve 179 gün sürerek 5 Mayıs’ta sona erdiğini aktaran Oğuz, şu bilgileri verdi:
'GELDİK YÜZE ÇIKTIK DÜZE'
"Kasım günleri
, 4 yılda bir şubat 29 çektiği zaman 180 gündür. Hızır günleri
ise 6 Mayıs’ta başlar ve 7 Kasım’a kadar 186 gün sürer. 6 Mayıs’ta Hıdırellez
kutlanmasının nedeni de bu takvimdir ve yeni yılın ilk günü olarak kutlanır. Cemrelerin düşmesi
, kasım günlerinden Hızır günlerine, bir başka ifadeyle kıştan bahara geçisin sembollerinden biridir. Halk takvimine göre, kasım günlerinin 100. günü yani miladi takvimde 15 Şubat geldiğinde artık kış hükmünü kaybetmeye başlar
. Bunu halk, ’Geldik yüze, çıktık düze
’ şeklinde ifade eder. Halk takvimine ve inanışına göre bu tarihten 5 gün sonra cemreler düşmeye başlar."
2018 YILI CEMRE TARİHLERİ
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başladığını ifade eden Oğuz, şu değerlendirmede bulundu:
105 Kasım'
da yani 20 Şubat Salı günü ilk cemre havaya düşecek ve havadaki bütün kışı yere indirecektir.
112 Kasım'
da yani 27 Şubat 2018 Salı günü ikinci cemre suya düşecek ve suları ısıtıp buzları çözecektir.
119 Kasım'
da yani 6 Mart 2018 Salı günü üçüncü cemre toprağa düşecek ve toprağı ısıtıp kardelen, öksüz oğlan, çiğdem veya nevruz gibi ilk kır çiçeklerinin çıkmasını sağlayacaktır."
CEMREYLE İLGİLİ ATASÖZLERİ
Prof. Dr. Oğuz, tabiatı gözlemleyen halkın bu konuda birçok atasözü ürettiğini belirterek, "Ağustos soğuya soğuya kışı getirir, şubat ılıya ılıya yazı getirir
" gibi atasözlerinin cemrelerle başlayan ısınmaya yönelik bir gözlemin sonucu olduğunu aktardı.
Geceyle gündüzün eşitlendiği 21 Mart’tan yani "nevruz
"dan sonra gündüzlerin uzamaya başladığını söyleyen Oğuz, şunları kaydetti: "Halk, ’Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır
’ diyerek cemrelerin yaz için yeterli olmadığını gözleme dayalı olarak ifade eder. ’İstersen yazı, bekle Hıdırellez’i
’ atasözü veya ’Mayıs ayı gelende dağlarda kar olur mu?
’ türküsü halkın tabiata yönelik bu gözleminin bir sonucu olarak karşımıza çıkar.
Nitekim bizim ’bahar bayramı
’ olarak tanıdığımız Hıdırellez, aslında halk takviminde cemrelerin düşüşünden başlayarak kışın ve eski yılın bitişinin, yazın ve yeni yılın gelişinin kutlanmasıdır."
AA
Yusuf Cevahir