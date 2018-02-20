Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü (Cemre nedir)



CEMRE NEDİR?



'GELDİK YÜZE ÇIKTIK DÜZE'







2018 YILI CEMRE TARİHLERİ

CEMREYLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

Yusuf Cevahir

Halk takvimine göreolan venmayı ifade edenlerin ilki bugündüştü. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Sözlü Anlatımlar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz,nin,nın tekrarlarına dayalı tecrübelerle oluştuğunu belirtti.Arapça kökenli olduğu kabul edilen "" kelimesininnın "" veya "" anlamına geldiğine dikkati çeken Oğuz,’da yaygın kullanılan geleneksel halk takviminin, yılı "" ve "" günleri" olarak kış ve yaz olarak ikiye böldüğünü vurguladı.Kasım günlerinine göre 8 Kasım’da başladığını ve 179 gün sürerek 5 Mayıs’ta sona erdiğini aktaran Oğuz, şu bilgileri verdi:, 4 yılda bir şubat 29 çektiği zaman 180 gündür.ise 6 Mayıs’ta başlar ve 7 Kasım’a kadar 186 gün sürer. 6 Mayıs’takutlanmasının nedeni de bu takvimdir ve yeni yılın ilk günü olarak kutlanır., kasım günlerinden Hızır günlerine, bir başka ifadeyle kıştan bahara geçisin sembollerinden biridir. Halk takvimine göre, kasım günlerinin 100. günü yani miladi takvimde 15 Şubat geldiğinde artık. Bunu halk, ’’ şeklinde ifade eder. Halk takvimine ve inanışına göre bu tarihten 5 gün sonra cemreler düşmeye başlar."Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başladığını ifade eden Oğuz, şu değerlendirmede bulundu:da yani 20 Şubat Salı günü ilk cemre havaya düşecek ve havadaki bütün kışı yere indirecektir.da yani 27 Şubat 2018 Salı günü ikinci cemre suya düşecek ve suları ısıtıp buzları çözecektir.da yani 6 Mart 2018 Salı günü üçüncü cemre toprağa düşecek ve toprağı ısıtıp kardelen, öksüz oğlan, çiğdem veya nevruz gibi ilk kır çiçeklerinin çıkmasını sağlayacaktır."Prof. Dr. Oğuz, tabiatı gözlemleyen halkın bu konuda birçok atasözü ürettiğini belirterek, "" gibi atasözlerinin cemrelerle başlayan ısınmaya yönelik bir gözlemin sonucu olduğunu aktardı.Geceyle gündüzün eşitlendiği 21 Mart’tan yani ""dan sonra gündüzlerin uzamaya başladığını söyleyen Oğuz, şunları kaydetti: "Halk, ’’ diyerek cemrelerin yaz için yeterli olmadığını gözleme dayalı olarak ifade eder. ’’ atasözü veya ’’ türküsü halkın tabiata yönelik bu gözleminin bir sonucu olarak karşımıza çıkar.Nitekim bizim ’’ olarak tanıdığımız Hıdırellez, aslında halk takviminde cemrelerin düşüşünden başlayarak kışın ve eski yılın bitişinin, yazın ve yeni yılın gelişinin kutlanmasıdır."