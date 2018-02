Bahçeli'den Amerika'ya sert tepki: Duruşunun tanımı 'düşmanlık' olarak anılacaktır

Bahçeli'nin açıklamaları:



"TÜRKİYE AĞIR BİR BEKA SORUNU YAŞAMAKTADIR"

AFRİN HAREKATI

"BU VATAN BÖLÜNMEYECEKTİR"

"AMERİKA YANLIŞTAN DÖNMEZSE DURUMU DÜŞMANLIK OLARAK ANILACAKTIR"

"ALIN PKK'YI VURUN CHP'YE"



"KIZIL ELMA DESEK KİLOSUNU SORARLAR"

"CUMHUR İTTİFAKI İLE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Adem Özdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da İl ve İlçe Başkanları Toplantısı kapanış oturumunun ardından basın toplantısında konuştu. Bahçeli, Afrin Harekatı'yla ilgili olarak Amerika'ya sert eleştirilerde bulunarak, "Haine kahraman diyorlarsa bu Amerika ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir. Görüş menzili sıfıra iner, eller tetiğe giderse olacakları hesap eden, sonuçlarını düşünen var mıdır? Biz düşünüyor, hesap ediyoruz ve de kimseden korkumuz olmadığını Antalya'dan ilan ediyoruz... Amerika terör tahkimatına devam ederse duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır. " dedi.MHP lideri, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da eleştiriler yönelterek, "Afrin'e girerken çok şehit verirmişiz. Korkakça yaşamaktansa, kahramanca şehadet bu milletin vasfıdır. 'Kızıl Elma' desek, kilosunun ne kadar olduğunu, nerede alınıp satıldığını sorarlar." diye konuştu.Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik, içmeyeceğiz. Olayların perde arkasını görmeden öne çıkmadık, çıkmayacağız. Dünyevi menfaatler uğruna geçmişi silmedik. Aksine hizmet etmeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi ihanet kuşatmasını dağıtacağız. Onun bunun önünde el pençe divan durmayacağız.MHP bu ruh, bu inanç ve bu kabulleniş kapsamında yoluna devam edecek. Siyaseti mert ve adam gibi yaparak verdiği sözleri tutacak, her fedakarlığı Türk milleti için yerine getirecektir.Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır. Beka yoksa gellecek yoktur. Bundan sonra Türkiye'yi nasıl bir geleceğin bekleyeceği siyasi gelişmelerin nasıl şekilleneceği milletimizin kardeşliğinin nasıl sürdürüleceği hepimizin düşünmesi gereken hayati konulardır. Bu önemli konuların milletimizin lehine sonuç verebilmesi partimizin yapacağız ustaca siyasi hamlelere, komploları görme ve çözme yeteneğine, sorunları milletimize anlatabilme becerisine bağlı olacaktır. Bu nedenle hepimize düşen görevin fazlalaştığı yeni dönem partimizin milletimiz nezdindeki yerini güçlendirecektir.MHP bir yanda tehditleri öngörü ile teşhis ederken diğer yanda Türkiye'ye hizmet için çalışmalarını sonuçlandıracaktır. Yaşanan bugünkü sürece ve yaklaşan tehlikelere dikkati çekiyorum. Yüreğinde vatan ve bayrak sevgisi olan herkesi ortak değerlerimizde buluşmaya davet ediyorum. Girdikleri ihanet yolculuğundan vazgeçmeleri konusundan kesinkes uyarıyorum.Afrin; Kobani ve Cezire ile birlikte terör örgütünün 3 sözde kantonundan birisidir. Zeytin Dalı Harekatı haklı, meşru ve milli bir duruşun sahaya yansımış halidir. Nereye kadar gidiyorsa oraya kadar sürdürülmelidir. İnsanlık düşmanı teröristlere, karadan, havadan hayatı dar ediyoruz. 21. günde önemli hedefler imha edilmiştir. İlk defa derinlemesine ilerleme kaydedilmiştir. Harekatın planlama ve icrasında masumların zarar görmemesi için olağanüstü çaba gösterilmektedir. Şehit haberleri elbette bizleri derin üzne boğmaktadır. ATAK tipi helikopterimiz kırıma uğramış, 2 kahramanımız şehit olmuştur. Patlama akıllara pek çok ihtimali getirmiştir. Doçka saldırısından mı yoksa teknik sorundan mı düştüğü kısa sürede belli umuyorum ki ortaya çıkacaktır.Sınırlarımızda büyük bir hareketlilik ve askeri sevkiyat vardır. Dün 9 kahramanımız şehit düşerken 11'i de yaralanmıştır. Acısı ocaklara kor gibi düşmüştür. Allah'tan rahmet, yaralı evlatlarımıza şifalar diliyorum. Terörle mücadelenin bir doğası vardır. Vatan savunmasının acı verici sonuçları arzu etmeksek de doğmaktadır. Şehitlik makamı vatana, bayrağa ve millete feda edilmiş bir ömrüm şan ve şerefidir. İnancımıza göre şehitler ölmemiştir, iddiamıza göre bu vatan bölünmeyecektir. Allah bu milletin yardımcısıdır.Koalisyonun Amerikalı komutanı Funk Türkiye'nin yanlış hesaplarından kaygılandığını açıklamış. Acaba yanlış, bu sömürgeciye göre nedir? "Rakka'yı IŞİD'den alan insanlar kahramandırlar". Funk asıl yanlışı kendilerinn yaptığını görmemiş. Haine kahraman diyorlarsa bu Amerika ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir. Görüş menzili sıfıra iner, eller tetiğe giderse olacakları hesap eden, sonuçlarını düşünen var mıdır? Biz düşünüyor, hesap ediyoruz ve de kimseden korkumuz olmadığını Antalya'dan ilan ediyoruz. Amerika özel kuvvetleri askerlerinin Menbiç'te devriye gezmeleri, cinayettir, ihanettir. Silahların menşei bellidir. Tanksavarların, uçaksavaların hangi ülke tarafından hibe edildiği bellidir. Türkiye'ye yapılan saldırıları teşvik ve tahrik etmiş, en azından namluya mermiyi sürmüştür. Bu kin çok tehlikeli bir noktaya, sıcak çatışmaya doğru gitmektedir. Stratejik ortağımız, NATO'dan yana durduğumuz ülke FETÖ başaramayınca, bu defa diğer terör örgütleri ile bir olmuştur. Amerika terör tahkimatına devam ederse duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır.Kalıcı dostluklar esas olmakla birlikte bunun ilelebet sürmesi nasıl ihtimal dahilinde değilse, düşmanlıkların kalıcı olması da mümkün değildir. Geleneksel Türk dış politikası bu çerçevede anlamını bulmuştur. Sürekli sizin adım attığınız bir ilişki şeklide ancak bir ülkenin teslim olma halidir. Türkiye girdiği savaştan mağlup dönen aciz bir ülke değildir. Bu ülke hiçbir sözünde durmamıştı. Hiçbir vaadini tutmamıştır.Menbiç'te konuşlanmış, Türkiye'ye gözdağı vermeye kalkmıştır. Bu zilleti, zelillere aynen iade ediyoruz. Amerika gözetiminde Menbiç'ten Afrin'e terörist kaydırıldığı da yansımıştır. Kılıçdaroğlu ne derse desin, Afrin'e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır. Menbiç'te PKK/PYD durduğu müddetçe terör koridoru riski bertaraf olmayacaktır. Afrin'e girmeyeceksek Zeytin Dalı Harekatı'nı niye başlattık? Dağda taşta terörist ararken bunların şehir merkezine sığınacağını Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Muhasebeci Kenan da mı bilmiyor? Musul'da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkı dursun da görelim. Amasız, fakatsız terörle mücadeleye destek verdiğini göreniniz bulundu mu? Alın PKK'yı vurun CHP'ye. Afrin'e girerken çok şehit verirmişiz. Korkakça yaşamaktansa, kahramanca şehadet bu milletin vasfıdır.'Kızıl Elma' desek, kilosunun ne kadar olduğunu, nerede alınıp satıldığını sorarlar.Biz Cumhurun ittifakı ile bekamıza, geleceğimize sahip çıkacağız. Karşımızda, CHP, İP, HDP, PKK, YPG, PYD, FETÖ, DHKP-C olursa olsun bizim de Allahımız vardır.Ege ve Akdeniz'de gerilim politikası uygulayanlar hata ve gaflettedir. Türkiye her cephede helali hakkını koruyacak seviyededir.Karşımızdaki sorunların çözüm yolları ve imkanlarının aranacağı adres milli duruş, milletimizin dua ve desteğidir. Türkiye'nin sorunları ortak aklın rehberliğinde çözülmelidir.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 2019'da resmen geçilecek. Ondan sonra 5 yıl süresince kurum ve kuralların yerleşebilmesi için dayanışma iradesi sürdürülecektir. Siyasi partilerin asgari müştereklerde bulunmaları zaruridir. MHP, şer cephesinin ihanet odaklarının itham ve hesaplarına rağmen milletimizin umudu olarak dimdik ayaktadır. Kurultay tema ve beyanımız, milli duruş, şühedaya vefa, millete bekadır.Bu süreçte karşımıza çıkarılacak her türlü engeli mutlaka aşacağız. Türkiye'nin bir yıkıma sürüklenmesini önlemek hepimiz için tarihi ve milli bir görevdir. Milli varlığımızın ağır tehlikelere maruz kaldığı son yıllarda böylesi karara ve kararlılığa olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Emperyalist kuşatma gemi azıya almıştır. Haçlı emelleri kızışmıştır.Vatanımızı temel alan büyük bir kucaklaşma mücadelesi vermektedir, MHP. Cumhur ittifakı da anlamını bu hedeften almıştır. Bundan sonra da böyle olacak, gerekeni yapmaktan hiçbir zaman kaçınmayacaktır.