Bahçelievler'de feci kaza: 1 ölü

Bahçelievler'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yere düşerek feci şekilde can verdi. Sürücünün üzerinden kimlik çıkmazken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı

Bahçelievler'de feci kaza: 1 ölü
Bahçelievler Basın Ekspres yolu Kuyumcukent mevkiinde seyir halinde olan kimliği belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Motosiklet sürücüsünün yerde kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar, yardım ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsünün üzerinden kimlik çıkmazken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. 

İHA


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