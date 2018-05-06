Bahçelievler'de feci kaza: 1 ölü

Büşra Kamış

mevkiinde seyir halinde olan kimliği belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Motosiklet sürücüsünün yerde kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar, yardım ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsünün üzerinden kimlik çıkmazken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.