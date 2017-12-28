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Bahçelievler'deki bomba yüklü minibüs için 11 tutuklama

Son dakika... İstanbul Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüs soruşturması: Adliyeye sevkedilen  20 şüpheliden 11'i tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla, 9 kişi ise ise serbest bırakıldı

28 Aralık 2017, Perşembe 12:48
Bahçelievler'deki bomba yüklü minibüs için 11 tutuklama
İstanbul Bahçelievler’deki patlayıcı yüklü minibüsle ilgili soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

Bahçelievler’de 13 Aralık’ta kapalı kasa bir minibüste 60 kilogram patlayıcı bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevkedildi.

Şüphelilerden 11’i tutuklandı. 5’i adli kontrol şartıyla, 9 kişi ise ise serbest bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...


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