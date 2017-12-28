Bahçelievler'deki bomba yüklü minibüs için 11 tutuklama

Bahçelievler’de bomba yüklü araçta dehşete düşüren fotoğraflar

Yusuf Cevahir

İstanbul Bahçelievler’deki patlayıcı yüklü minibüsle ilgili soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.Bahçelievler’de 13 Aralık’ta kapalı kasa bir minibüste 60 kilogram patlayıcı bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevkedildi.Şüphelilerden 11’i tutuklandı. 5’i adli kontrol şartıyla, 9 kişi ise ise serbest bırakıldı.