Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

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Bahçeşehir Koleji’nden Kars’a okul

Bahçeşehir Koleji, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kars Kampüsünü açmaya hazırlanıyor

Bahçeşehir Koleji’nden Kars’a okul
Bahçeşehir Koleji 20 milyon TL’lik yeni yatırımıyla Kars’ın ilk zincir özel okulunu açacak. Anaokulu ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesiden oluşacak yeni kampüste, 900 öğrencinin eğitim görmesi bekleniyor.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “‘Kars, markaların şehri olsun’ diyen Vali Rahmi Doğan, iyi bir eğitim kurumunun Kars’ta bulunması gerektiğini bizlere iletti. Dilerim bizden sonra diğer eğitim kurumları da Kars’a gelerek kampüsler açar. Kars’ın eğitim öğretim anlamında Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olmasını arzu ediyorum” dedi


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