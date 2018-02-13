Bahçeşehir Koleji Ordu'da fen lisesi açacak

2015 yılında açılan Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü'nün ardından kolejin Ordu'daki yeni eğitim yatırımının tanıtım toplantısı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in katılımıyla düzenlendi.
Ordu’da açacakları fen lisesinin önemine dikkat çeken Enver Yücel, "Avrupa’nın en büyük eğitim gruplarından biriyiz, dünyada da eğitim alanında Türkiye'den bilinen bir eğitim markasıyız. Ordu'da 2015 yılında ilk kampüsümüzü açtık, şimdi de Bahçeşehir Koleji Ordu Fen Lisesi ile çok yönlü fen eğitimimizi kentimize getiriyoruz. Birinci sınıfa 72 öğrenci alacağız, kendi öğrencimizi temelden alıp geleceğin bilim ve teknoloji liderleri olarak yetiştireceğiz"
dedi.
Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)
Senim Tanay