Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Bahçeşehirli mucitlerden su israfına çözüm

Diyarbakır Bahçeşehir Koleji öğrencileri klima suyunun sulamada kullanılabileceğini kanıtlayan bir projeye imza attı

Bahçeşehirli mucitlerden su israfına çözüm
Her yıl düzenlenen, FLL (First Lego League) turnuvası için ‘Klima Suyunun Sulamada Kullanımı’ adlı proje hazırlayan lise öğrencilerinden oluşan Asteria Takımı, klima suyunun sulamada kullanılabileceğini kanıtladı.

10 öğrenci ve bir danışmandan oluşan Asteria Takımının projesinin uygulanması durumunda dünyada milyonlarca ton su israfının önüne geçilmiş olacak. Projede, klima sularında bulunan H3O’nun, normal suda bulunan H2O’dan hayvan gübresine daha iyi tepki verdiği belirlendi.


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