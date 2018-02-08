Bahçeşehirli mucitlerden su israfına çözüm

İdil Janet Demiray

Her yıl düzenlenen, FLL (First Lego League) turnuvası için ‘Klima Suyunun Sulamada Kullanımı’ adlı proje hazırlayan lise öğrencilerinden oluşan Asteria Takımı, klima suyunun sulamada kullanılabileceğini kanıtladı.10 öğrenci ve bir danışmandan oluşan Asteria Takımının projesinin uygulanması durumunda dünyada milyonlarca ton su israfının önüne geçilmiş olacak. Projede, klima sularında bulunan H3O’nun, normal suda bulunan H2O’dan hayvan gübresine daha iyi tepki verdiği belirlendi.