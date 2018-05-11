Bahis çetesi 6 bin TL maaşla çocuk kiralamış

HER GÜN 2 MİLYON EURO

SİTELERİ KLONLAMIŞLAR

Erdinç Şahin

bankaçevresinden bekleyen ve 12 saat aralıksız para çekip, para yatıran çocukları takibe aldı.Yaşları 15 ila 17 arasında değişen çocukların paraları lüks otomobille gelen bir şahsa verdikleri anlaşıldı. Takibe alınan otomobilin sürücüsü’deki bir sokakta durduğu sırada gözaltına alındı. Para toplayan ve çetenin muhasebecisi olan zanlının üzerinde ve evinde 1 adet para sayma makinesiyle yaklaşık 400 bin lira ele geçirildi.ATM’lerde para çekip yatıran çocuk yaştaki 14 kişiyle paraları toplayan şahıs gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde, “Bize gelen cep telefonu numarası ve kodlasistemiyle para çekip, müdürümüze veriyorduk. Bu iş için de aylık 6’şar bin lira alıyorduk” dedi. Çetenin aynı sistemle çalışan 4 grubunun daha olduğu ve günlük en az 2 milyon lira toplatıkları tespit edildi.merkezli bahis çetesinin, yasal bahis sitelerinin bir benzerlerini yapığı, yüksek ganyan oranlarıyla topladıkları müşterileri ‘’ sistemine yönlendirdikleri, aldıkları gerçek paralar karşılığında sanal para vererek yasa dışı bahis oynattıkları belirtildi.