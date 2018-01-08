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Bahtiyar Ölmez yeni bölüm ne zaman? Bahtiyar Ölmez 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahtiyar Ölmez cumartesi günü özel bölümüyle ekranlara geldi. Seyirciler, yeni bölüm için şimdiden merak içerisinde. Peki, Bahtiyar Ölmez 9. yeni bölüm ne zaman? Bahtiyar Ölmez 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte sevilerek izlenilen Bahtiyar Ölmez dizisinin 9. bölüm fragmanı... 

08 Ocak 2018, Pazartesi 16:14
Bahtiyar Ölmez yeni bölüm ne zaman? Bahtiyar Ölmez 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bahtiyar Ölmez dizisinin 9. yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Özel bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Bahtiyar Ölmez'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bunun üzerine en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Bahtiyar Ölmez neden yayınlanmadı? Bahtiyar Ölmez 9. yeni bölüm ne zaman? Bahtiyar Ölmez 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin yeni bölümü hakkında merak edilenler...
 

BAHTİYAR ÖLMEZ NEDEN YOK? BAHTİYAR ÖLMEZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?


Atv'de yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisinin 9. yeni bölümü cumartesi günü yayınlanmadı. Yılbaşı nedeniyle bir hafta ara veren Bahtiyar Ölmez'in cumartesi akşamı özel bölümü ekranlara geldi. Seyirciler, Bahtiyar Ölmez'in yeni bölümünün ne zaman yayınlancağını araştırmaya başladı.

Bahtiyar Ölmez 9. yeni bölümü ile 13 Ocak 2018 tarihinde ekranlara gelcek.
 

BAHTİYAR ÖLMEZ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?


Başrollerini Yetkin Dikinciler, Hande Subaşı, Güven Hokna, Orhan Aydın, Serkan Kuru, Semih Öztürk, Umut Oğuz ve Gözde Okur,'un paylaştığı Bahtiyar Ölmez dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı.


BAHTİYAR ÖLMEZ 9. BÖLÜM FRAGMANI



BAHTİYAR ÖLMEZ GENEL HİKAYE


Eski İstanbul semtlerinden birinde mukim kendi halinde mütevazı bir yaşantısı olan Bahtiyar Ölmez, babasının mezarcılık işlerinde çalışır. Görevi cenaze nakil aracı şoförlüğüdür. Ne ki hayatının sonuna dek bu işi sürdürmek istemez. İşte tam da bu sebeple, beklenmedik bir anda karşısına çıkan eski bir dostunun "deve kuşu çiftliği" teklifine balıklama atlar. Babasının tüm birikimini büyük umutlarla bu işe yatırır. Ne ki, dolandırıldığını anlamakta gecikmez. Hayallerini ve babasının tüm birikimini kaybetmenin öfkesiyle son sürat cenaze arabasını sürerken, eski dostunun hatıra olarak verdiği "deve kuşu yumurtasını" hışımla camdan dışarı fırlatır. Deve kuşu yumurtası öyle bir yere çarpar ki, Bahtiyar Ölmez'in hayatı bir daha geri dönülmez biçimde değişir. Artık bundan sonra kendisine tıpa tıp benzeyen ünlü mafya babası Rıfat Çakar'ın hayatını yaşamak zorunda kalacaktır. Yani, başkasının dostu, başkasının düşmanı, başkasının oğlu, başkasının babası, en önemlisi de başkasının eşi olacaktır. Bahtiyar Ölmez, Rıfat Çakar'ın yeraltı dünyasında yükselmek için ünlü baronlardan Aytekin Yavuz'un kızı Aylin'le karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesinde "sahte evlilik" yaptığından habersizdir. Sahte Rıfat Çakar olarak "sahte bir evliliğin" içine düşen kahramanımız, Rıfat Çakar'ın azılı düşmanı (Aylin'in eski sevgilisi) Çivi Fuat'la da kıyasıya rekabet içine girecektir. Bahtiyar Ölmez iki hayat arasında sıkışır kalır. Bir yandan babasının ve kız kardeşinin de içinde yer aldığı "eski hayatını" idare etmeye çalışırken, diğer yandan "yeni hayatına" uyum sağlamayı başarabilecek midir? En ufak hatanın kendisinin ve sevdiklerinin hayatına mal olacağını bilen kahramanımızı heyecan ve komedi dolu sayısız macera beklemektedir.

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