Bakan açıkladı: Zika virüsü Türkiye'de görüldü

ZİKA SİNEKLERİ DOĞU KARADENİZ'DE

SAĞLIK BAKANLIĞI: GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

OLAYIN HALK SAĞLIĞI ETKİLERİ CİDDİ MİDİR?

MİKROSEFALİ BEBEKLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Senim Tanay

Korkutan zika virüsü, ilk kez Güney Amerika ülkelerinde görülmüştü. Zika virüsü, mikrosefali adı verilen hastalığa neden oluyor. Mikrosefali, bu güne dek Türkiye'de dört kişide görüldü. Bu dört kişi de Güney Amerika'ya giden turistlerdi. Ancak Türkiye için başka bir tehlikenin söz konusu olduğu Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı raporla gündeme geldi.Habertürk TV'de yer alan habere göre virüsün taşıyıcısı olan iki sinek türü, Türkiye'nin bazı bölgelerine ulaştı ve oralarda yerleşik hale geldi. Bunlar: Aedes aegypti ve albopictus.Birinci sivrisineğin yayılımı Doğu Karadeniz, Batum, Gürcistan, Kırım yarımadasına uzanan bir bölgede aktif.Aedes albopictus ise daha yaygın görülüyor. Batı Trakya ve İstanbul, Doğu Karadeniz'de Giresun'da aktif ve 5 ila 7 yıla kadar da Orta Anadolu'ya yayılacağı öngörülüyor.Adaptasyon yeteneğinin yüksek olduğu, sineğin yayılmacı bir tür olduğu biliniyor, kış aylarında da yaşayabiliyor. Hazırlanan raporun bulguları önemli çünkü tedbirler bu rapora göre alınacak.'nın Türkiye'de yeni görülen virütük bir hastalık olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak" dedi.Sağlık Bakanlığı raporunda şu bilgiler yer aldı: "Akut dönemde çok ciddi halk sağlığı etkisi beklenmemektedir ancak uzun vadede beklenebilir deniliyor.- Beyinde hasar- Nöbet geçirme- Eklemlerde sorunlar- Kafada küçüklük (mikrosefali)- Görme ve duyma zorlukları- Yeme ve yutkunma zorlukları