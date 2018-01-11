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Bakan açıkladı: Zika virüsü Türkiye'de görüldü

Zika virüsünün taşıyıcısı olan iki sinek türü olan Aedes aegypti ve Aedes albopictus Türkiye'nin bazı bölgelerine ulaştı ve oralarda yerleşik hale geldi. Zika’nın Türkiye'de yeni görülmeye başladığını belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Gerekli tedbirler alınacak” dedi
 

11 Ocak 2018, Perşembe 11:40
Bakan açıkladı: Zika virüsü Türkiye'de görüldü
Korkutan zika virüsü, ilk kez Güney Amerika ülkelerinde görülmüştü. Zika virüsü, mikrosefali adı verilen hastalığa neden oluyor. Mikrosefali, bu güne dek Türkiye'de dört kişide görüldü. Bu dört kişi de Güney Amerika'ya giden turistlerdi. Ancak Türkiye için başka bir tehlikenin söz konusu olduğu Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı raporla gündeme geldi.

ZİKA SİNEKLERİ DOĞU KARADENİZ'DE

Habertürk TV'de yer alan habere göre virüsün taşıyıcısı olan iki sinek türü, Türkiye'nin bazı bölgelerine ulaştı ve oralarda yerleşik hale geldi. Bunlar: Aedes aegypti ve albopictus.

Birinci sivrisineğin yayılımı Doğu Karadeniz, Batum, Gürcistan, Kırım yarımadasına uzanan bir bölgede aktif. 

Aedes albopictus ise daha yaygın görülüyor. Batı Trakya ve İstanbul, Doğu Karadeniz'de Giresun'da aktif ve 5 ila 7 yıla kadar da Orta Anadolu'ya yayılacağı öngörülüyor.

Adaptasyon yeteneğinin yüksek olduğu, sineğin yayılmacı bir tür olduğu biliniyor, kış aylarında da yaşayabiliyor. Hazırlanan raporun bulguları önemli çünkü tedbirler bu rapora göre alınacak. 

SAĞLIK BAKANLIĞI: GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Zika'nın Türkiye'de yeni görülen virütük bir hastalık olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak" dedi.

OLAYIN HALK SAĞLIĞI ETKİLERİ CİDDİ MİDİR?

Sağlık Bakanlığı raporunda şu bilgiler yer aldı: "Akut dönemde çok ciddi halk sağlığı etkisi beklenmemektedir ancak uzun vadede beklenebilir deniliyor.

MİKROSEFALİ BEBEKLERİ NASIL ETKİLİYOR?

- Beyinde hasar 
- Nöbet geçirme
- Eklemlerde sorunlar
- Kafada küçüklük (mikrosefali)
- Görme ve duyma zorlukları
-  Yeme ve yutkunma zorlukları 



 


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