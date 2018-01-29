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Bakan Ağbal'dan KDV iadesi müjdesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırmaya hazırlandıklarını açıkladı

Bakan Ağbal'dan KDV iadesi müjdesi
Anadolu Ajansı'na konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV iadesi ile ilgili olarak "Sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz" dedi.


"EN YAKIN ZAMANDA MECLİS'E SEVK ETMEK İSTİYORUZ"


Ağbal, "Bunu torba değil müstakil bir KDV kanun tasarısı olarak, süratle Meclise götürmek ve 1-2 ay içinde yasalaştırmak istiyoruz. KDV'yi sunduktan sonraki en yakın zamanda, ne zaman Bakanlar Kurulu gündemine alınırsa, Gelir Vergisi Kanunu'nu getirmek ve süratle Meclis'e sevk etmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.


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