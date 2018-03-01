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Bakan Ağbal'dan şeker fabrikaları ile ilgili son dakika açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şeker fabrikaları ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili tüm taraflarla görüşmeleri tamamladık. Şeker fabrikaları 5 yıl sonra da ayakta kalacak" dedi

Bakan Ağbal'dan şeker fabrikaları ile ilgili son dakika açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal, şeker fabrikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ağbal, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili tüm taraflarla görüşmeleri tamamladık" dedi. Ağbal, "Şeker fabrikaların özelleştirilmesi ihalesinde katılımın yüksek olmasını amaçlıyoruz. Şeker fabrikaları 5 yıl sonra da ayakta kalacak" dedi.

Ağbal, sözlerine şöyle devam etti:

Şeker fabrikaları ile iglili üretim devam etsin. Şartnameye bunu sağlayacak hükümler koyduk. Şeker pancarının da şeker fabrikalarının üretimi sağlayacak şekilde garanti edecek hükümler koyduk. Hiçbir yatırımcı bu kadar sermayeyi bağladıktan sonra, arz ve talebin olduğu bir yerde üretim yapmamayı tercih etmez. Teminatlar getirdik.
 

"ÜRETİCİLERİMİZ HAKLI OLARAK DİYOR Kİ..."


Şeker pancarı üreticilerimiz haklı olarak diyorlar ki "Biz mevcut kotalarımız ile devam etmek istiyoruz" Şartnameye hüküm koyduk. Üreticilerimizin sözleşmeleri, şartnameler aynen devam edecek.

İşçilerimiz, yöneticilerimiz var. Şeker fabrikalarında çalışan tüm işçi kardeşlerimizin tüm haklarını, çalışma koşullarını koruyacağız. İster kamuda başka bir yere geçmek istesin istihdam kazanımlarını da şartnamelere koyduk. Bunu da sağladık. Şeker fabrikalarının değerli arazileri var. Şartnameyi düzenlerden özellikle özelleştirmeye konu olacak arazi büyüklüğünü, fabrikanın üretim sahası ile sınırladık. Dışındaki tüm arazileri bu özelleştirme dışında tuttuk.

Şeker kritik ev stratejik bir ürün, bu ürünün stratejik olması, serbest piyasa içerisinde yapılamayacak anlamına gelmiyor. Her türlü tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz.

Burada, şeker pancarı üreticileri koruyan, çalışanları koruyan, üretimin sürekliliğini sağlayan ve fabrikalarımızın bundan sonraki süreçte de üretimine devam edecek bir şekilde planladık.


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