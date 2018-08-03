Bakan Albayrak ve Bakan Soylu 'omuz' iddiasına böyle yanıt verdi

YAŞ üyelerinin Anıtkabir ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın anından geçerken omuz omuza çarpıştığı görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Hatta Soylu'nun Albayrak'a bilerek omuz attığı yorumları yapıldı.

ŞAKALAŞARAK CEVAP VERDİLER

Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programının açıklandığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelmeden birkaç dakika önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o iddialara şakalaşarak bu şekilde cevap verdi. Kameraya yansıyan görüntüye göre iki bakan önce tokalaştı sonra ise Albayrak'ın omuz hareketi yapması dikkat çekti.



