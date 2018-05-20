Bakan Bak'tan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltılarda geçerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Spor Toto 1. Lig 2017-2018 sezonunda play-off müsabakalarının ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutluyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve mavi-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."
AA