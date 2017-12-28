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Bakan Betül Sayan Kaya çocuklarla futbol oynadı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana’daki sevgi evlerinde kalan çocuklarla futbol oynadı

Bakan Betül Sayan Kaya çocuklarla futbol oynadı
Toplantı ve ziyaret için Adana'ya giden Bakan Kaya, ’sevgi evleri’ diye anılan Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde kalan çocukları ziyaret etti.


ELLERİYLE HAZIRLADIĞI PORTREYİ HEDİYE ETTİ


Sevgi evlerinde kalan çocukların yaptığı eserlerin yer aldığı sergiyi ziyaret eden Bakan Kaya’ya bir çocuk, kendi hazırladığı Kaya’nın portresini hediye etti. Daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle sevgi evlerindeki tesisleri gezen Kaya, futbol oynayan çocuklarla karşılaşıp bir süre sohbet etti.



Çocukların 'top oynayalım' teklifini kırmayan Bakan Kaya, çocuklarla penaltı atışı yaptı.

Bakan Kaya’nın ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş ve AK Parti Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı ve Tamer Dağlı da penaltı vuruşu yaptı.

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