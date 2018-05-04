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Bakan Çavuşoğlu Iraklı mevkidaşı Caferi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Iraklı mevkidaşı İbrahim Caferi ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu Iraklı mevkidaşı Caferi ile bir araya geldi
Dışişleri Konutu'nda gerçekleşen ikili görüşme öncesi kısa bir değerlendirme yapan Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşının Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı için Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Caferi ile sürekli telefonda görüştüklerini ve uluslararası toplantılarda bir araya geldiklerini anlatan Çavuşoğlu, bunun yanı sıra sık sık karşılıklı ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti. Söz konusu görüşmelerde ikili meseleler, bölgesel konular ve Irak’taki mevcut durumu görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu bakımdan Caferi’nin ziyaretinin de zamanlıca ve anlamlı olduğunu vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca görüşmenin verimli geçmesine yönelik temennisini dile getirdi.

Caferi de Çavuşoğlu’nun daima dinamik olduğunu vurgulayarak, bugün seyahate çıkmadan kendilerini ağırladığı için müteşekkir olduğunun altını çizdi.

Konuk Bakan, yapacakları ikili görüşmenin ilişkilerdeki zorlukları bertaraf etmede yararlı olması temennisinde bulundu.

AA


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