Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit üsteğmen Oğuz Kaan Usta için başsağlığı mesajı

Serap Belovacıklı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta için başsağlığı diledi.Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Ömer Uşağı Kuzeyi/Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu belirtilmişti.