Bakan'dan flaş yerli otomobil açıklaması: Cuma günü belli oluyor

Bakan Faruk Özlü, Bilkent Otel
'de düzenlenen "6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi"nin
ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yerli otomobille ilgili detayların ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine Faruk Özlü
, cuma günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle, yerli marka otomobille ilgili şirketin kuruluş sözleşmesini açıklayacaklarını bildirdi.
Aynı zamanda şirketin üst yöneticisinin de duyurulacağını vurgulayan Faruk Özlü,
şunları kaydetti:
"Yerli Otomobil Projesi'nde 5 ortağımıza ilaveten TOBB
da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu. Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, inşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
şirketin CEO
'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar."
Erdinç Şahin