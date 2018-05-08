Bakan'dan flaş yerli otomobil açıklaması: Cuma günü belli oluyor

Erdinç Şahin

'de düzenlenenardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Yerli otomobille ilgili detayların ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, cuma günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle, yerli marka otomobille ilgili şirketin kuruluş sözleşmesini açıklayacaklarını bildirdi.Aynı zamanda şirketin üst yöneticisinin de duyurulacağını vurgulayanşunları kaydetti:"Yerli Otomobil Projesi'nde 5 ortağımıza ilavetenda yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu. Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, inşallah cuma günü sayınşirketin'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar."