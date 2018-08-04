Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lozenetz-Nedyalsko Boru Hattı’nın açılış törenini gerçekleştirmek üzere Bulgaristan’ın güneyindeki Yambol şehrine geldi.

Dönmez boru hattını Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ve Bulgaristan Enerji Bakanı Temenuzhka Petkova ile birlikte gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen törende, açılışı yapılan boru hattı sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin bir adım öteye taşındığı ifade edildi.

SOFYA (İHA)



