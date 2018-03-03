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Bakan Eroğlu: Salı günü Türkiye'nin tamamında yağış olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu yıl yağış azlığı olmasına rağmen hiçbir şehrin susuz bırakılmayacağını söyledi. Barajlardaki su seviyesinin yüzde 40'tan yüzde 50'ye doğru yükselmeye başladığını, bazı yerlerde yüzde 70- 80 dolulukta barajlar olduğunu aktaran Bakan Eroğlu, "Su sıkıntısı yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık, vatandaşı susuz bırakmayacağız" dedi.

Bakan Eroğlu: Salı günü Türkiye'nin tamamında yağış olacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. İlk olarak doğup büyüdüğü Şuhut ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Eroğlu, daha sonra ilçeye verilecek doğalgaz hattının açılış törenine katıldı.
 

'SALI GÜNÜ TÜRKİYE'NİN TAMAMINI YAĞIŞ KAPLAYACAK'


Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bu yıl yağış azlığından dolayı hiçbir şehri susuz bırakmayacaklarını belirterek, meteorolojik tahminde bulundu. Eroğlu, "Bugün cumartesi ve aşağı yukarı Türkiye'nin her yerinde yağış var. Yarın pazar bir kısım alanda yok. Ama yağışlar bütün Türkiye'de devam edecek. Pazartesi günü, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun bir kısmı, Akdeniz'in bir kısmında yağış yok ama diğer alanlarda yağış var. Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak. Daha sonra çarşamba, perşembe, cuma günü kısım kısım yağış var. Barajlarımızda su seviyesi yükselmeye başladı, yüzde 40'tan yüzde 50'ye doğru. Ama bazı yerlerimizde yüzde 70- 80 olan barajlarımız var. Biz özellikle su sıkıntısı yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz merak etmeyin. Allah'ın izniyle bütün illerimizde yeteri kadar su vereceğiz, vatandaşı susuz bırakmayacağız" dedi.
 

'3 İLİMİZDE SIKINTI OLABİLİR'


Hiçbir şehirde yağışların azlığından dolayı su kesintisi olmayacağını aktaran Bakan Eroğlu, "Şehirlerimizin hiçbirinde yağış azlığından dolayı su kesintisi olmayacak. Geçen hafta benim başkanlığımda bütün Türkiye'de 81 ilin suyun yaz aylarındaki durumu hakkında toplantı yaptık. 3 ilimizde sıkıntı olabilir düşüncesiyle onunla ilgili de tedbirler alıyoruz. Bunun dışında bütün illerimizde sıkıntı yok. Onlar da Kilis, Adıyaman ve Gaziantep. Gaziantep'te dünyanın en büyük isale hattını yapıyoruz. Melen'den sonra Türkiye'nin büyük isale hattı içme suyu temin projesi. İnşallah bu sene bitireceğiz. Cumhurbaşkanımız geçen hafta oradaydı, ben de oradaydım. Bu meseleye el attık. Kilis'le ilgili de tedbirlerimizi alıyoruz. Yeni bir baraj isale hattı planlıyoruz. Adıyaman'la ilgili de tedbirlerimiz aldık" diye konuştu.


'511 BARAJ YAPTIK, BİR DÜNYA REKORU'


Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak 511 baraj inşa ederek dünya rekoru kırdıkları vurgulayan Bakan Eroğlu, ayrıca bin günde bin gölet inşa ettiklerini kaydetti. Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:
"Çiftçilerimiz için büyük bir seferberlik başlattık. Geçen yıl son yılların en kurak dönemini yaşadık. 1971 yılında büyük bir kuraklık olmuş, ondan sonra geçen yıl kuraklık oldu. 44 yıl sonra en büyük kuraklık. Ama ona rağmen yaptığımız barajlar, 511 baraj yaptık, bir dünya rekoru. Bin günde bin gölet inşa ettik. Bunlar sayesinde kuraklık olmasına rağmen, su sıkıntısı yaşatmadık, vatandaş hissetmedi bile. Burada suyumuzun yüzde 70'ini sulamada kullanıyoruz. Burada çiftçilerimize düşen vazife suyu boşa akıtmaması lazım, açık sistem dediğimiz arık sulaması yerine mutlaka yağmurlama, damlama sulama sistemi kullanılmalı."


'80 MİLYON CANI GÖNÜLDEN HAZIR'


Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makinelerinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) emrinde olduğunu da ifade eden Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

"DSİ'nin çok sayıda iş makinesi dozer, taşıyıcı ve yükleyici Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrinde. Dolayısıyla orada gereken hizmetleri yapıyorlar. Ancak maalesef bildiğiniz gibi iki şehidimiz oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer şehitlerimize de cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi bu harekata hepimiz hazırız ve 80 milyon canı gönülden hazır. Yüreğimiz oradaki kahraman askerlerimizle birlikte atıyor."
 

'ŞU ANDA DURUM İNCELENİYOR'


Meriç yakınlarında Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan iki Yunan askerleriyle ilgili bir soru üzerine de konuşan Bakan Eroğlu, "Şu anda durum inceleniyor. Hükümetimiz bu konuya bakacak. İncelendikten sonra hükümet sözcümüz gerekli açıklamayı yapacak" dedi.

Bakan Eroğlu'na temaslarında Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hatice Dudu Özkal ve Ali Özkaya, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve protokol üyeleri eşlik etti. 


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