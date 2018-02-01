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Bakan Fakıbaba'dan kadın ve gençlere müjde

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, birkaç ay içinde kadınlar ve gençleri ilgilendiren önemli projelere imza atacaklarını bildirdi.

Bakan Fakıbaba'dan kadın ve gençlere müjde
Bakan Fakıbaba, Fuarİzmir'de düzenlenen 13. İzmir Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış töreninin ardından stantları ziyaret etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı standında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, fuarı oldukça başarılı bulduğunu belirtti.

Bakanlık olarak üreticiyi desteklemek için sürekli çalıştıklarını dile getiren Fakıbaba, "Bu desteklerle inanıyorum ki çiftçi kardeşlerimiz, kadınlarımız, çok daha fazla üretecekler. Bakanlık olarak geçen sene verdiğimiz destekleri artırarak devam ettireceğiz. Yeni projelerimiz var. Birkaç ay içinde kadınlarımızı ve gençlerimizi ilgilendiren önemli projelere imza atmış olacağız. Bunu, 'yapacağız edeceğiz' şeklinde değil, 'yaptık, başlattık' şeklinde duyuracağız." diye konuştu.

Fuarda konuk ülkeler, Ürdün, Sudan ve Katar'ın stantlarını ziyaret eden Bakan Fakıbaba’ya İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından kuzu ve oğlak hediye edildi.

Hayvanları kucağına alarak seven Bakan Fakıbaba, ziyaret ettiği stantlarda ikram edilen yöresel ürünlerin tadına baktı.

Fuarda sergilenen çeşitli teknolojileri inceleyen Fakıbaba, Tire Süt Kooperatifi'nin tasarladığı bozuk parayla çalışan süt otomatını denedi.

AA


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