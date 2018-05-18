Bakan Fakıbaba: Etin yarım kilosu 14.5 TL’ye indi, daha ne yapayım

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı EşrefFakıbaba yem fiyatları arttığı için süt desteklerini de artırdıklarını kaydetti. Süt, besi, damızlık koyun ve keçi için destek ödemelerinin hazırlandığını belirten Fakıbaba, “Üreticinin fiyatını hemen destekliyoruz, bu ay 850 milyon TL destek ödemesi yapılacak” diye konuştu.

AYAK UYDURACAKLAR

TBMM’deki özel sohbetinde Fakıbaba şunları kaydetti:

“29 TL’ye (kıyma) ve 31 TL’ye (kuşbaşı) benim eşim et alıyor, ama sen 70 liraya alıyorsan o senin problemin. Dar gelirli kardeşlerime Ramazan’da yarım kilo eti 14.5 liraya satıyorum daha ne yapayım? Pahalı olanlar ister istemez bu fiyata ayak uydurmak zorunda olacak. 13 bin şubede ve iki AVM’de ucuz et satışı vardı, bugün itibarıyla 15 bin şubeye ve üç AVM’ye yükseldi bu satışlar. Bizim burada amacımız kimseyle rekabet etmek olamaz. Piyasaya vermiş olduğumuz etin miktarı sadece yüzde 7 - 8 civarında. Dar gelirli kardeşlerimiz faydalansın” dedi.

10 milyon olan büyükbaş hayvan sayısının 16 milyona, küçükbaş hayvan sayısının da 31 milyondan 45 milyona çıktığını anımsatan Fakıbaba, Türkiye’nin et ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke haline geleceğini de söyledi.