Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katıldı.

HİKAYEYİ ANLATIRKEN KENDİNE MANİ OLAMADI

Programda Bakan Yılmaz katılımcılara Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlattı. Yılmaz hikayeyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İftar programına, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Adayı Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve partililer katıldı.

İsmet Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu millet, hakkını, hukukunu korumak için, evlatlarının geleceğini, kendi seçtikleriyle yönetilme hakkını korumak için can verebildiğini, 15 Temmuz'da, dosta, düşmana gösterdi. Yaklaşık 16 yıllık bir tecrübeyle milletin önüne çıktık. Yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı da biliyoruz. Ama bilin ki Türkiye'nin umudu olan 2023 hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak ve beklentilerimizi karşılayacak bir parti varsa o da AK Parti'dir. Diğerlerine oy verilirse inanın ki zaman kaybederiz. O zaman, 'Yaparsa AK Parti yapar' diyoruz. Bunu söylerken boşa da söylemiyoruz. Çünkü AK Parti, bu zamana kadar ne söz verdiyse yerine getirdi. Bizim diğerleriyle farkımız şu; yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemedik ama söz verdiğimiz vaatlerimizin de takipçisi olduk. Eskiye kıyasla, yatırımcıyı, diğerleriyle daha rekabet edebilir duruma getireceğiz. Şimdi sözümüz var, nedir sözümüz? Türkiye'yi daha demokratik, daha zengin Türkiye yapalım. Refahı artıralım ve bunu da adaletli şekilde paylaştıralım. Yapar mıyız? Eğer bir olursak, beraber olursak bunu da mutlaka yaparız."















