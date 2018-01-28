Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan KİT'e kadro açıklaması

KİT'LER İÇİN ÇÖZÜM

Adem Özdoğan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mamak İlçe Kadın Kolları Kongresinde, kadın kollarıyla birlikte önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı."İşçiler art niyetli girişimlere alet edilmeye çalışıyor"Bakan Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin bazı kesimleri rahatsız ettiğine işaret ederek, "Sosyal medya üzerinde, özellikle WhatsApp grupları üzerinden yapılan algılarla çalışanlarımız farklı alanlara empoze edilerek bazı art niyetli girişimlere alet edilmeye çalışıyor. Buradan tüm çalışanlarımıza sesleniyorum; bunlara fırsat vermesinler. Oluşturulan bu gruplarda kimlerin olduğunu, neler görüşüldüğünü, duyarlı işçi kardeşlerimiz bizlere iletiyorlar. Bu yapılan olumlu düzenlemeye gölge düşürmeye çalışanlara kimse fırsat vermesin." ifadesini kullandı.Taşeron düzenlemesinin büyük bir titizlikle hazırlandığına dikkati çeken Sarıeroğlu, düzenlemenin hazırlık aşamasının tüm bakanlıkların görüşü alınarak yapıldığını bildirdi.KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna da değinen Sarıeroğlu, "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.24 bin 109 işçi kadro için İBB'ye başvurduTaşeron firmalar aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan 24 bin 109 işçi, kadro için başvurdu.İBB'den alınan bilgiye göre, 2-10 Ocak tarihleri arasında 24 bin 109 kişi, istenen evraklarını hazırlayarak kadroya alınmak amacıyla İBB'ye müracaatta bulundu.Başvuruda bulunanların 15 bin 609'u İBB'de, 8 bin 500'ü İBB’nin şirketlerinde görev yapıyordu. Emekli olup da taşeron firmada çalışan veya emeklilik yaşı gelmiş olanların ise başvuruları alınmadı.TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI VE SINAV TARİHLERİKadro için başvuranları gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Başvuranlar, 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında sınava alınacak. Sınavın ardından, 23 Mart-26 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar alınacak ve 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar incelenerek kesin sonuç açıklanacak.Güvenlik soruşturmasıyla birlikte tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'da işi başı yapacak.