15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Bakan Kaya müjdeyi verdi: Kadına ve çocuğa istismara iyi hal indirimi kalkacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadını ve çocuğu istismar edene iyi hal indiriminin kaldırılacağını söyledi Kaya, "Bundan böyle şiddete uğrayan anne ile çocuklar da koruma altına alınacak" dedi. 

Bakan Kaya müjdeyi verdi: Kadına ve çocuğa istismara iyi hal indirimi kalkacak
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecilerle sohbet eden Bakan Kaya, özetle şu mesajları verdi:

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yeni bir çalışma yapıyoruz. Özellikle çocuklarla ilgili meslek gruplarında hizmet veren kişilerin belli aralıklarla sicil kaydı tutulacak. Bu periyodik olarak da istenecek. Düşünün cinsel istismarda bulunmuş bir öğretmenin mesleğine devam etmesi mümkün mü? İyi halle ilgili çalışmamız da var. Adalet Bakanlığımızla çalışmanın sonuna geldik. İyi hal denen indirim, (kravat takıp-takım elbise giyip mahkemeye gelince cezanın indirilmesi) özellikle bu tür davalarda asla geçerli olmayacak. 2018 yılı içinde artık bunun uygulanması yönünde çalışacağız. 


ELEKTRONİK KELEPÇEYE ZORUNLULUK


Son dönemde eğitime çok önem veriyoruz. Toplumun farklı kesimlerine farklı eğitimler verdik. Kadınlar için teknoloji bağımlılığı eğitimi bile veriyoruz. Bu eğitimleri artıracağız. Şiddet uygulayan kişilerle ilgili teknik takip sistemi var. Burada sayı 30’du. Bunu 600’e çıkarıyoruz. İl sayısını da ikiden 6’ya yükselttik. Can güvenliğinin sorun olduğu vakalarda kelepçe uygulamasının artık zorunlu olması gerekiyor.


ÇOCUKLARA DA KORUMA KARARI


Geçtiğimiz günlerde bir baba iki çocuğunu ve sonrasında kendini öldürmüştü. Bu çok acı. Başbakanlığımızın da talimatıyla tüm süreci, tüm detaylarıyla inceliyoruz. Bir başmüfettiş görevlendirdik. Hanımefendiyle ilgili gerekli tüm desteği verdik. Kendisi maalesef bizim konukevimizden ayrılmış. Ayrılırken de ekonomik olarak destek verilmiş. Tüm hizmetlerimiz anlatılmış. Şu anda güvenlikli bir sitede ev tuttuk kendisine. Keşke yok hayatta ama... Maltepe’deki son olayda görüyoruz ki kadının koruma kararı var ancak çocukların yok. Çocukların da koruma kararı olması gerekiyordu. Anne, çocuklarını babaya kendisi teslim etmiş. Hem de görüş günü gelmeden. Maalesef çok üzücü. Şiddet söz konusu ise çocukların da koruma kararı bulunması gerekiyor. 


KADIN KONUKEVİ AÇMAYANA CEZA


Kadın konukevlerinin sayısı 137. Önümüzdeki dönemde belediyelere de (nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler ve büyükşehir belediyeleri) kadın konukevi açma zorunluluğu getireceğiz. Açmayana yaptırım uygulayacağız. Reyting kaygısıyla şiddet haberlerinin verilmesine karşıyız. Bu ay içinde RTÜK ve tüm kanalların genel yayın yönetmenleriyle bu konuda bir toplantı yapacağız.


ŞİDDET UYGULAYANA ÖFKE KONTROLÜ


Şiddet uygulayan faile de öfke kontrolü çalışması yapıyoruz. Pilot il olarak Ankara’da 103 kişi tedavi ediliyor. Şuanda kendi isteğiyle tedaviye alıyoruz.” 

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul'a Sibirya üzerinden soğuk hava ve kar yağışı geliyor (İstanbul'a kar ne zaman gelecek?)

İstanbul'a Sibirya üzerinden soğuk hava ve kar yağışı geliyor (İstanbul'a kar ne zaman gelecek?)
İSKİ'den 10 ilçe için su kesintisi açıklaması (İSKİ su kesintisi)

İSKİ'den 10 ilçe için su kesintisi açıklaması (İSKİ su kesintisi)
İstanbul’da zorunlu kış lastiği denetimi! Ceza yağdı

İstanbul’da zorunlu kış lastiği denetimi! Ceza yağdı
Melih Gökçek: Sözcü'de yazmayı çok isterim

Melih Gökçek: Sözcü'de yazmayı çok isterim
Ahmet Hakan: Abdullah Gül olayı bitmiştir

Ahmet Hakan: Abdullah Gül olayı bitmiştir
Bitcoin'li saadet zinciri ile gündeme gelmişti... Şimdi Kyani ile para topluyor

Bitcoin'li saadet zinciri ile gündeme gelmişti... Şimdi Kyani ile para topluyor
Niğde'de kışlada taciz davası

Niğde'de kışlada taciz davası
Hakim ve savcılar için Sevk Tehir Protokolü imzalandı

Hakim ve savcılar için Sevk Tehir Protokolü imzalandı
Ibuprofen içeren ilaçlar kısırlık yapıyor iddiası (Ibuprofen içeren ilaçlar nelerdir?)

Ibuprofen içeren ilaçlar kısırlık yapıyor iddiası (Ibuprofen içeren ilaçlar nelerdir?)
TBMM’de makam odası tartışması

TBMM’de makam odası tartışması
Vali Aktaş'ın eşi 24 saatte İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı oldu

Vali Aktaş'ın eşi 24 saatte İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı oldu