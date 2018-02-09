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Bakan Osman Aşkın Bak, Güney Kore’de Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine katıldı

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde gerçekleştirilen Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da takip etti. Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye Kafilesinin geçişi sırasında sporcularımızı ayakta selamladı

Bakan Osman Aşkın Bak, Güney Kore’de Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine katıldı
Güney Kore'nin PyeongChang kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23. Kış Olimpiyat Oyunları, PyeongChang Olimpiyat Stadyum'unda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılış törenini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da takip etti. Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye Kafilesinin geçişi sırasında sporcularımızı ayakta selamladı. 

Bakan Osman Aşkın Bak, ayrıca resmi açılış töreni öncesi gerçekleştirilen resepsiyona da katıldı. Bakan Osman Aşkın Bak, Güney Kore’de yarın ve pazar günü Sporcu Köyü’nde milli sporcularımızla bir araya gelecek, tesis ziyaretlerinde bulunup müsabakaları izleyecek.

23. Kış Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular ise şöyle:

Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu (Alp disiplini)
Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman (Kayaklı koşu)
Fatih Arda İpçioğlu (Kayakla atlama)
Alisa Agafonova - Alper Uçar (Artistik buz pateni) 


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