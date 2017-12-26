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Bakan Özhaseki: Gemlik için planlama süreci başlıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunanların  nakline ilişkin planlama sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı  Mehmet Özhaseki,  "Bu planlama süreci içerisinde nasıl, nerede, ne yapılacak onlara karar verilecek  ve çok hızlı olarak da burada konutlar inşa edilip risk taşıyan binalar yavaş  yavaş taşınacak" dedi

Bakan Özhaseki: Gemlik için planlama süreci başlıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı  Mehmet Özhaseki, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bursa'nın  Gemlik ilçesinde deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların  daha güvenli bölgeye nakledilmesine ilişkin düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkati çeken Özhaseki, ülke  topraklarının yüzde 66'sının birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde  bulunduğunu, nüfusun da yaklaşık yüzde 71'inin bu bölgelerde yaşadığını söyledi.

Bakan Özhaseki, bu nedenle her gün bir ilden deprem haberi geldiğine  işaret ederek, daha küçük şiddetli depremlerin her gün birçok kez yaşandığını,  ancak hissedilmediği için haberlere konu olmadığını bildirdi.


ZEMİN ETÜTLERİNE DİKKAT EDİLMEDİ


"Ülkemizi bekleyen deprem tehlikesi hepimizi korkutuyor." diyen  Özhaseki, şehirlerin gelişmesinde ve konutların yapılmasında 2000 yılı öncesine  kadar zemin etütlerine dikkat edilmediğini vurguladı.

O dönemdeki ilgililerin bu işleri çok dikkate almadıklarını belirten  Özhaseki, "Birçok şehirde, Gemlik gibi şu anda büyük risk var. Haliyle Gemlik'te  bulunduğu konum itibarıyla, vatandaşın anlayacağı dil üzerinden söylüyorum, çok  çürük zeminlerde, balçık araziler üzerine kurulmuş olunca, Allah korusun en  ufacık depremde bile yerle yeksan olacak yüzlerce ev var. Bütün bunları bilerek  hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özhaseki, bu konunun KHK'ye neden girdiğine ilişkin sorular geldiğini  aktararak, deprem konusu söz konusu olunca beklenemeyeceğini, burada can  güvenliği ve yaşam hakkının söz konusu olduğunu için KHK'de yer aldığını anlattı.

Depremle ilgili yasa çalışmaları da olduğunu hatırlatan Özhaseki,  şöyle devam etti:

"Bu arada hızlı davranabilmek adına da en ön planda yerler için  kararlar alınıyor. Şimdi alınan bu karar neticesinde bozuk orman arazisi  dediğimiz, üzerinde çalılık olan sert zeminli, daha önce gidilmiş, çalışılmış,  tespit edilmiş yerlere Orman Bakanlığı'nın da uygun görüşüyle ilçe taşınacak.  Önümüzdeki günlerde planlama süreci başlayacak. Sonra bu planlama süreci  içerisinde nasıl, nerede, ne yapılacak onlara karar verilecek ve çok hızlı olarak  da burada konutlar inşa edilip risk taşıyan binalar yavaş yavaş taşınacak. Bütün  çalışmalar tabi ki Türkiye'yi sağlam bir zemin üzerinde oturtabilmek planı  üzerine kurulu."
 

UFACIK BİR DEPREME DAYANAMAYACAK


Bakan Özhaseki, Gemlik'te bölgedeki konutların, büyüklüğü az olan  depremlerde dahi yıkılabileceğine dair haberlere ilişkin, 6-7 şiddetine  dayanamayacak bir şehrin olamayacağını, şehirler kurulurken depremselliğin ön  planda tutulup zemin etütlerinin ona göre hesaplanması gerektiğine dikkati çekti.


İlgili bölgedeki statik hesapların olabilecek en şiddetli depremlere  göre yapılması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Eğer siz bunları yapmazsanız  büyük bir felaket sizi bekliyor demektir. Ne yazık ki Gemlik'te de söylenilenler  doğru. Biz de okuyoruz onları. Verilen raporlar öyle. 'En ufacık bir depreme  dayanamayacak' diye geçiyor." ifadesini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına da yer tahsisinden dolayı  teşekkürlerini ileten Özhaseki,  "Buradaki zemin etütleri yapıldı, sert araziler.  Zemin sert, inşallah orada buna uygun bir statik içinde de hesap yapılırsa 8-9  şiddetine kadar deprem artık oraya tesir edemez." dedi.
 

BOŞALAN ARAZİYE İNŞAAT YAPILMAYACAK


Konutların taşınması sonrasında boşalan araziye ne yapılacağına  ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, şu görüşlere yer verdi:

"Orada planlanmış herhangi bir durum yok ama net olan kesin olan bir  şey var; artık konut yapılmayacak oranın üzerine, inşaat yapılmayacak, orası  yüksek katlı olmayacak. Oralar büyük ihtimalle belediyenin isteğine göre,  vatandaşların talepleri doğrultusunda değerlendirilecek."

Türkiye'nin neredeyse tamamında kentsel dönüşüm yaptıklarına dikkati  çeken Özhaseki, birçok bölgede vatandaşların yeni evlere geçmek istediğini ancak  kimi yerlerde de mahallesini değiştirmek, bulunduğu yerden çıkmak istemediğini  hatırlattı.

Bakan Özhaseki, şehircilik şurasında herkesi kendi mahallesinde  tutabilmenin insanların tabii hakkı olduğu neticesine vardıklarını belirterek,  şunları kaydetti:

"Bu, çok net. Ama bizim yapılan anketlerde gördüğümüz, hiç kimse  orada, o mahallede kalmak istemiyor. Çünkü orada kalmak demek ileride olacak bir  depremde ölmek demek. Böyle bir can tehlikesini kimse taşımak istemiyor. Çünkü  deprem geldiği zaman insanların en sevdiklerini alıp götürüyor. Evin içerisinde  ne kadar kıymetli eşyanız varsa onu da alıp götürüyor, hatıranız yok oluyor.  Kimse de böyle bir riski görmek istemiyor. Orada en sağlam zeminlere çıkmak  istiyor. Zaten yaşamış oldukları o bölgede nihayetinde hayat sürecekler.  Belediyenin tespit ve taleplerine göre orası büyük ihtimalle sosyal donatı alanı  olarak kullanılacaktır. Kendileri de yeşillikler içerisinde, kendi eski  mahallelerinde gezeceklerdir."
 

GEMLİK'TE RİSKLİ BÖLGELERİN NAKLEDİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME


OHAL kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı  KHK'ya göre Gemlik'le ilgili düzenleme şöyle:"Gemlik'in deprem tehlikesi  altında bulunması ve ilçe sakinlerinin mevcut yerleşim yerlerinden nakledilmesi  zorunluluğu nedeniyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir  yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden,  Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca  belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılacak.  Ayrıca tapuda da Hazine adına re'sen tescil edilecek bu alanlar, Çevre ve  Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçecek. Söz konusu alanlara ilişkin,  3402 sayılı Kadastro Kanununun kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa  kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü de uygulanmayacak.Orman  Genel Müdürlüğünce bu alanların tespiti amacıyla yeterli sayıda orman kadastro  komisyonu görevlendirilecek. Bu tespit sırasında ise ilan süresi bir hafta,  itiraz süresi ise bir ay olacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar da Bakanlar  Kurulunca belirlenecek.Bu kapsamda orman sınırları dışına çıkarılan alan  kadar Hazine taşınmazı da orman olarak tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca  Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem  tehlikesi altında bulunanlardan nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin  iskanına ilişkin iş ve işlemler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  yürütülecek."
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