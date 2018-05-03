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Bakan Özhaseki: İmar barışında İstanbul Boğazı'nı istisna tutabiliriz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı imar barışıyla ilgili bir açıklama yaparak, "İmar barışında İstanbul Boğazı'nı istisna tutabiliriz" dedi

03 Mayıs 2018, Perşembe 15:15
Bakan Özhaseki: İmar barışında İstanbul Boğazı'nı istisna tutabiliriz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren 'imar barışı' ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özhaseki, İstanbul Boğazı'nın düzenlemeden istisna tutulabileceğini duyurdu.


ELEŞTİRİLER OLMUŞTU


Daha önce kamuoyunda dile getirilen eleştirilerde, imar barışının bazı bölgelerdeki maddi durumu iyi olan kişileri ödüllendireceği eleştirilerinde bulunulmuştu. İmar barışı düzenlemesi Meclis Komisyonu'nda görüşülürken, 2 hafta içerisinde tasarılaşması bekleniyor. Düzenleme mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız binaların yanı sıra ruhsatlı fakat imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları da kapsıyor.


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