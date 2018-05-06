Bakan Özhaseki: Kayseri Şehir Hastanesi 5 yıldızlı oteller kadar lüks

"TÜRKİYE SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK İŞLER BAŞARDI"

Büşra Kamış

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Yerleşkesine Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi temel atma töreninde, bu hastanenin yapılmasında Kayserili hayırseverlerin önemli rol oynadığını vurguladı.AA'nın haberine göre; hayır işleri konusunda Kayserililerin adeta birbiriyle yarıştığını belirten Özhaseki, şöyle devam etti: "Bu konuda Kayserili hemşehrilerimiz üzerine başka bir şehir tanımıyorum. Bunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olarak söylüyorum. Hiçbir şekilde kimseyi rahatsız etmek için de bunları söylemiyorum elbette ama 81 vilayeti bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, hayırseverlikte üzerimize yok, şampiyon biziz. Başka şehirler inşallah geçer bizi, nice nice şehirler çıkar bizim buradaki gibi hayır eserlerini katlarlar, 10 misli 100 misli yaparlar, iftihar ederiz. İçerisinde bulunduğumuz üniversite de öyle. Burada bulunan 100 binanın 98'i hayırseverler tarafından yapılmıştır. Sokağa çıktığımızda da okullarda, camilerde, hastanelerde, yurtlarda çok şükür bir hayırsever arkadaşımızın, dostumuzun ismi var. Bugün de burada yeni bir hayra imza atıyoruz. Allah hepsinden razı olsun."Türkiye'nin en büyük hastanelerinden birinin açılışının dün Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Özhaseki, sağlık yatırımlarının Türkiye'de artarak devam ettiğine dikkati çekti.Bakan Özhaseki, sağlık sistemi konusunda Türkiye'nin Batı'daki birçok ülkenin önünde olduğunu belirterek, "İnsanoğlu hayatta iki şeyin kıymetini bilmezmiş. Biri sağlık diğeri de boş vakit. Sağlığınız yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Sağlınız varsa dünyada birtakım zenginlikler, güzellikler var dersiniz. Bizim bu tür eserleri bunun için yapmamız lazım. Bugün burada yapılan bu tesisin en güzel tarafı da çocuklar için yapılıyor olması. Onlar gözümüzün nuru. Burada sağlığına kavuşacak yavrumuz tahsil görüp millete hizmet ettiğinde, vatan için çalıştığında hayırseverimizin de bunda bir payı olacak" ifadesini kullandı.Dünyanın birçok ülkesinde pahalı ve paralı olan sağlık hizmetlerinin Türkiye'de devlet yatırımlarıyla beraber neredeyse bedava olduğunu aktaran Özhaseki, şunları kaydetti: "Kayseri Şehir Hastanemizin de açılışını yaptık. Emin olun bu güzellikte bir devlet hastanesi hiçbir yerde yok. 5 yıldızlı oteller kadar lüks. Her bir odanın genişliği 30 metrekareden aşağı değil. Bu odalarda en fazla 2 yatak var. Dünyanın birçok yerinde paralı ve pahalı olan sağlık hizmeti burada neredeyse bedava. Gururlandık, Allah devlete zeval vermesin. Bir taraftan da duygulandık. Geçmiş dönemlerde çarşı içinde esnaftık. Eczaneden ilaç alamadığı için ağlayarak giden çok insan olurdu. Bunların parasını aramızda toplar, verirdik. Çok şükür o günler geride kaldı. Türkiye, son 15 yılda yaptığı atılımlar ile sağlık alanında büyük işler başardı. Tüm hayırseverlere bu aşamada çok teşekkür ediyorum. Bu hastane özel olarak tasarlandı, özel olarak dizayn edildi. Bunun için de ayrıca hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum."Konuşmanın ardından, Kansere Karşı Birlikte Derneği öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkısıyla yaptırılacak hastane binasının temeli atıldı.