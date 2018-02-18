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Bakan Özlü yerli otomobil ile ilgili gelinen son noktayı anlattı: New York'tan Tanzanya'ya her yerde göreceksiniz

Yerli otomobilin dünyada marka olacağını söyleyen Bakan Özlü, “Emsallerinden daha kaliteli ve üstün olacak. New York’ta da Tanzanya’da da araçları göreceksiniz” dedi

18 Şubat 2018, Pazar 08:58
Bakan Özlü yerli otomobil ile ilgili gelinen son noktayı anlattı: New York'tan Tanzanya'ya her yerde göreceksiniz
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Türkiye'nin yerli otomobil projesinde gelinen son noktayı anlattı. Bakan Özlü, yerli otomobili yapacak şirketin yakında kurulacağını belirterek, "Kesinlikle emsallerinden daha kaliteli daha uygun fiyatlı bir araba üretmek için çalışıyoruz. Modelimizi daha iyi ve fiyat daha üstün kalite üzerine kurmaya çalışıyoruz" dedi. Kurulacak şirkete atanacak CEO için 3 adayla görüştüklerini dile getiren Bakan Özlü, "CEO uluslararası deneyimi olan bir Türk olacak. Otomotiv ve otomotivle ilgili sektörleri tercih ediyoruz. Dünyada bu işi en iyi bilenler kimse onları getireceğiz. Çünkü bir dünya otomobili yapmak istiyoruz" diye konuştu.
 

NEW YORK'A SATILACAK


Bir dünya otomobili yapmak istediklerini anlatan Özlü, şunları anlattı: "Rakipleriyle yarışabilen bir otomobil olacak. İhraç edemeyeceğimiz hiçbir şey yapmayacağız. Ne yaparsak yapalım küresel pazara entegre olabilecek şekilde yapacağız. Sadece Türkiye'de değil New York, Tanzanya ve Astana'da da satacağız. Yurtdışına gittiğinizde bizim arabalarımızın oralarda dolaştığını göreceksiniz."
 

EMSALLERİNDEN ÜSTÜN


Özlü, otomobil piyasasında fiyatları şirketlerin değil piyasanın belirlediğini ifade etti. Özlü, "Ürettiğiniz otomobil C segmentindeyse bunun fiyat aralığı 80 ile 100 bin lira arasındadır. 120 bin lira fiyat veremezsiniz. Üretim maliyetlerini düşürerek o fiyat aralığına girmeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle burada amacımız rekabetçi bir fiyat ve emsallerinden daha kaliteli, daha uygun fiyatlı bir araba üretmek. Modelimizi daha iyi fiyat ve daha üstün kalite üzerine kurmaya çalışıyoruz" dedi.
 

YAPISAL REFORMA İHTİYAÇ VAR



Bakan Özlü, 2021'de piyasaya çıkma hedefi olan araçla ilgili süreci şu şekilde özetledi: "Şirketimizi yakında kuruyoruz, ondan sonra tasarım faaliyetlerine başlayacağız. Teknik ve mali analiz inşallah bitecek. Tek model olmayacak, 4 veya 5 modelle gireceğiz pazara. Şase aynı olacak, kimi hatcback olacak. SUV de öneriyorlar." Sanayi Bakanı Faruk Özlü, bu süreçte piyasa gözetiminde de yapısal reforma ihtiyaç olduğunu söyledi.


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