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Bakan Tüfenkci'den internet paketi dolandırıcılığı uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketicilerden, mevcut internet paketinden daha uygun bir paket seçeneği sunan telefon aramaları konusunda dikkatli olmalarını isteyerek, "Tüketiciler, internet hizmeti aldıkları firmaların müşteri hizmetleri numaraları haricinde başka numaralardan gelen aramalara itibar etmesin. Kimlik ve kredi kartı bilgileri, bu gibi aramalarda telefonda asla paylaşılmamalı." dedi

Bakan Tüfenkci'den internet paketi dolandırıcılığı uyarısı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,  telekomünikasyon sektörünün adı kullanılarak  son dönemde artan dolandırıcılık yöntemi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Son zamanlarda rastlanan uygulamada, "0850"li numaralar aracılığıyla  arayan kişilerin, kendisini firma yetkilisi gibi tanıttığını ve tüketicilere  mevcut internet paketinden daha uygun bir hizmet paketi seçeneği sunduğunu ifade  eden Tüfenkci, arayan kişilerin, internet paketinin taahhüdünün dolmak üzere  olduğunu belirterek, tüketicilerin tarife/paket değişikliğine ikna edilmeye  çalışıldığını anlattı.

Tüfenkci, bu yolla tüketicilerin kredi kartı ve kimlik bilgileri  edinilirken, vatandaşa da mevcut paketine ilişkin taahhüt ihlal cezası çıktığını  ifade etti.
 

"KART BİLGİLERİ ASLA PAYLAŞILMAMALI"


Tüketicilerin, internet hizmeti aldıkları firmaların müşteri  hizmetleri numaraları haricinde başka numaralardan gelen aramalara itibar  etmemesini isteyen Tüfenkci, "Kimlik ve kredi kartı bilgileri bu gibi aramalarda  telefonda asla paylaşılmamalı. Eğer tüketiciler bu şekilde arandığında tereddüt  yaşıyorsa herhangi bir onay vermeden mevcut internet hizmeti aldıkları firmayı  arayarak sunulan teklifin doğru olup olmadığını ve taahhüt sürelerini teyit  etsinler." diye konuştu.

Tüfenkci, mağduriyet yaşamış olan tüketicilerin, tüketici hakem  heyetlerine başvurmanın yanı sıra Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) veya  e-Devlet aracılığıyla bakanlığa şikayette bulunabileceğini belirterek, "Ayrıca  eğer ki tüketici mevcut internet hizmetinin devamı düşüncesiyle telefon  görüşmesinin akabinde yeni bir sözleşme ilişkisi içine girmişse 14 gün içinde  cayma hakkı bulunuyor. Reklam Kurulu, bu gibi başvurularda öncelikle tüketicinin  arandığı telefon numarasından ilgili firmayı tespit ediyor ve firmadan konuya  ilişkin savunması istiyor. Tüketiciyle yapılan görüşmeye ilişkin ses kaydı da  firmadan talep ediliyor. Firmalara idari işlem tesis ediliyor." ifadesini  kullandı.


"VATANDAŞA DA SORUMLULUK DÜŞÜYOR"


Uydu üzerinden yayın yapan kanallardaki tele alışveriş reklamları  konusunda da uyarıda bulunan Tüfekci, söz konusu reklamlarda, tüketicilerin  zaafları kullanılarak aldatıcı iddialar ve gerçek dışı vaatlerle agresif satış  teknikleri uygulandığını, bu yolla ürün satışı gerçekleştirildiğini söyledi.

Tüfenkci, bu kanallarda yayımlanan bal reklamlarının kontrol altına  alındığını, yıllık ortalama 100 civarında olan bal reklamı şikayetinin, 2017'de  8'e düştüğünü ifade ederek, "Bu kanallarda bal yanında, takviye edici gıdalar,  muhtelif kozmetik ürünler, cep telefonları, cinsel sağlık ürünleri gibi çeşitli  ürünlerin pazarlandığı biliniyor. Birçok hastalığı tedavi ettiği, iyileştirdiği  veya önlediği şeklinde yanıltıcı sağlık beyanlarıyla tanıtımı yapılan takviye  edici gıda veya kozmetik ürünlerin  reklamları, diğer ilgili kuruluşlarla  koordinasyon içerisinde denetleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Reklamlarda yaşanan sorunların bertaraf edilmesi hususunda idarenin  yanı sıra vatandaşlara da büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Tüfenkci, şunları  kaydetti:

"Tüketicilerimiz özellikle yalnızca bir sipariş hattına yer verilen,  reklam veren firma veya şahsa ilişkin hiçbir iletişim bilgisinin paylaşılmadığı,  reklam verenin kimliğinin açıklanmadığı, gerçek olamayacak iddialarla ürün  pazarlanan, 'her derde deva', 'mucize ilaç', 'kesin çözüm', 'yaşlanmayı  engelleyici' gibi yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verilen, tele alışveriş  reklamlarına itibar etmemeli. Aykırı olduğunu düşündükleri reklamlar hakkında  Bakanlığımıza başvuruda bulunarak Reklam Kurulu tarafından inceleme başlatılması  talep edilmeli. Uydu kanallarında yayınlanan gıda takviyesi reklamlarında yer  verilen hastalıkları tedavi ettiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Doktor  kontrolünde tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığın gıda takviyeleri ile tedavi  edileceği beklenmemeli ve bu tür reklamlara tüketicilerimiz tarafından itibar  edilmemeli. Kozmetik ürünler vücudun dışına uygulanırlar ve kozmetik ürünün  eklemlere kadar etki ederek ağrıyı iyileştirmesi mümkün değil. Takviye edici  gıdalarda olduğu gibi, doktor kontrolünde tedavi edilmesi gereken bir  rahatsızlığın kozmetik ürünlerle tedavi edilmesi beklenmemeli."


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