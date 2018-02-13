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Bakan Tüfenkci'den Sevgililer Günü alışverişi uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sevgililer Günü nedeniyle alışveriş yapacak vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Sosyal medyada tanıtım ve ilanlar yoluyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı ürünler satıcının kendi sitesinden alınmalı. Benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatı araştırılmalı, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmeli." dedi

13 Şubat 2018, Salı 12:17
Bakan Tüfenkci'den Sevgililer Günü alışverişi uyarısı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, iletişim  teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, tüketicilerin tüketim davranış ve  alışkanlıklarında da değişimler meydana geldiğini söyledi.

Klasik alışveriş yöntemleri yerine internet ve telefon aracılığıyla  yapılan mesafeli satış yöntemlerinin daha çok tercih edildiğini belirten  Tüfenkci, özellikle Sevgililer Günü, yıl başı ve doğum günü gibi özel gün ve  dönemlerde bu yolların sıklıkla kullanıldığını dile getirdi.

Tüfenkci, tüketiciler tarafından yapılacak mesafeli alışverişlerde  dikkat edilmesi gereken noktalara değinerek, şöyle konuştu:


İNTERNET YA DA TELEFONLA YAPILACAK ALIŞVERİŞLERDE…


"Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari  unvanı, adresi, sabit telefonu, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası,  Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kaydı gibi bilgilerin olup olmadığı  kontrol edilmeli. İnternet veya telefonla yapılacak alışverişlerde satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılarak, haklarındaki yorumlar  incelenmeli ve önceki işlemlerine ilişkin fikir sahibi olunmalı. Satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat edilmeli. Mesafeli satışta, malın veya hizmeti  özelliklerini ve fiyatını diğer mecralardan karşılaştırma kolaylığı bulunuyor.  Tüketicilerce benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatı araştırılmalı, gerçekçi  olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmeli. Bunlar oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlar."

Tüfenkci, vatandaşların internetten alışveriş yaparken adres çubuğuna  da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "İnternet sitesinin orijinal adının  adres çubuğunda kurumsal sayfasında yer aldığı şekilde (uzantısı vb.) olması,  sahte veya taklit bir site ihtimaline karşı site adının kontrol edilmesi  gerekir." diye konuştu.


MAĞDURLAR NEREYE BAŞVURMALI?


Sosyal medyadaki tanıtımlar ve reklamlarla ulaşılan sitelerin taklit  olabileceğini, ürünlerin satıcıların kendi sitelerinden alınması gerektiğini  belirten Tüfenkci, ödemelere ilişkin şu uyarılarda bulundu:

"İnternet üzerinden yapılacak alışverişlere ilişkin ödemenin 'SSL  (Secure Socket Layer)' sertifikalı veya '3D security' güvenli kanallarından  yapılmasına dikkat edilmeli. Ödeme yapmadan önce mutlaka Mesafeli Sözleşmeler  Yönetmeliği'nde yer alan ve satıcının ödeme yapılmadan vermekle yükümlü olduğu ön  bilgiler dikkatlice okunmalı. Mesafeli sözleşmelerin ayrılmaz parçası olan ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı okumadan ödeme yapmamak karşılaşılabilecek pek çok mağduriyeti önler. Ön bilgilerde; satıcı unvanı, adresi, iletişim bilgileri,  mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak  rama yollarına ilişkin detaylar bulunuyor."

Yaşanabilecek mağduriyetler karşısında başvurulabilecek kurumlara da işaret eden Tüfenkci, "Bunlar, illerde ticaret müdürlükleri ve tüketici mahkemeleri, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan tüketici hakem  heyetleridir. Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları  durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi için değeri 6 bin 860 liranın altındaki  uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine, 6 bin 860 lira ve üstü  uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilir." dedi.


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