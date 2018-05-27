Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan’ın Gence şehrinde düzenlenen törenlere katılan Alpay, burada, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Kerim Veliyev, Gence Valisi Elmar Veliyey, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Orhan Işık, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Zafer Ocak ve Gence'deki yerleşik akrabaları tarafından karşılandı.

Şuay Alpay, kutlamalar kapsamında önce, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyet Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Müzede, büyük kahramanlıklar sonucunda 1918 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kuranların yanı sıra Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa ile büyük Gence direnişçisi, Azerbaycan'ın milli kahramanı olan, Alpay'ın dedesi Mehmet Kasım’ın portresi ve kitabesi de yer alıyor.

Bakan Yardımcısı Alpay, Haydar Aliyev Park ve Amfi Tiyatrosu'nda yaklaşık 12 bin kişinin hazır bulunduğu bayram kutlaması törenlerine katıldı.

Törende Şuay Alpay'a, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Kerim Veliyev tarafından, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin gelişmesine sağladığı katkılar dolayısıyla Askeri İş Birliği Üstün Hizmet Madalyası takdim edildi.

"MADALYAYI ŞEREFLE TAŞIYACAĞIM"

Madalyayı Türk milleti adına aldığını, büyük bahtiyarlık ve şerefle taşıyacağını ifade eden Alpay, Azerbaycan'ın milli kahramanlarından Gence müdafaasının komutanlarından dedesi Mehmet Kasım’ın torunu olarak, onun baba ocağı Gence’de bu madalyayı almasının büyük şeref olduğunu ve bu nedenle omuzlarına daha fazla sorumluluk bindiğini vurguladı.

Şuay Alpay, madalyayı Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği ve kadim dostluğunun nişanesi olarak kalbinde taşıyacağını ifade etti. Bu madalyayı daha önce, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın aldığı öğrenildi.