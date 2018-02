Bakan Yılmaz: Bu yıl 25 bin öğretmen alacağız

EN KIYMETLİ YATIRIM OKULLARDIR



FAKÜLTE BİNALARI AÇIYORUZ

25 BİN ÖĞRETMENİ EĞİTİM AİLEMİZE KAVUŞTURUYORUZ

FRANSA'DAN DAHA İYİYİZ

İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ

Mehmet Nuri Turan

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’nde Zeytinli İlkokulu ve Ortaokulu açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, okulun açılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.AB Bakanı Ömer Çelik, yaptığı konuşmada, “Adanamızın her tarafını bu yatırımla donatıyoruz. En kıymetli yatırım okullardır. Okullarda yetişen bu mücevherler ülkemizin geleceğini temsil ediyor. Geçmişte en çok şikayet alınan şeyler köylerde okulun olmamasıydı, okulun olduğu yerlerde öğretmenler olmazdı. Bu evlatlarımızın eğitim ile buluşması zor olurdu. Türkiye’nin her tarafını bir eğitim ocağı haline getiriyoruz. Bu ülkemizin en büyük gücü ve sermayesidir. Bugün geçmişe göre elde edemediğimiz bir takım insanlara kavuşuyorsak bunu insan gücümüz ile elde ediyoruz. Yepyeni kaynaklara kavuşmadık ama insanımızın gücü, beşeri sermayemizin gücü, dünyaya gösterdiğimiz en büyük gücümüzdür. İlk iktidara geldiğimizde gurur duyduğumuz şey eğitim bütçemizin diğer bütün bakanlıklardanfazla olmasıydı. Eğitime ne kadar çok bütçe ayırabilirsek biliyorduk ki ülkemizin geleceği daha güzel olacak” diye konuştu.Ayrıca Bakan Çelik, ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili, “Mehmetçiğin gösterdiği kahramanlık, bu çocuklar rahatça okusun diye, biz bu ülkede rahatça yaşayabilelim diye yapılan büyük bir fedakarlıktır. Sınırlarımızın yanında terör koridoruna müsaade etmezken, fakülte binaları açıyoruz, ortaokul binaları açıyoruz, yatırımlara devam ediyoruz. Çünkü o şehitlerimiz o gazilerimiz Türk Milleti daha da gelişsin diye en değerli varlıklarını kaybetmekten çekinmiyorlar” ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’da, eğitimde başarıyı yakalamak için öğretmene gerekli önemin verilmesinin önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:“Bu dönemde en büyük yatırımı öğretmenimize yaptık. 584 binin üzerinde öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Bugün gördüğümüz her 3 öğretmenden 2’si bizim dönemimizde atandı. Şimdi dün ilana çıkıldı, 20 bin öğretmen daha alacağız ve bu alımla beraber ücretli öğretmenler arasında da bize 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olmak kaydıyla bir 5 bin öğretmen daha alacağız. 25 bin öğretmeni eğitim ailemize kavuşturuyoruz. Bu sayı, bazı ülkelerin toplam kamu görevlisi sayısından da daha fazladır.”Bakan Yılmaz, sayısal veriler ile Türkiye’nin eğitim alanında Avrupa’da bir numara olduğunu kaydederek, “Öğretmenlerde kişi başına düşen öğrenci sayısı, ilköğretimde 28’den 17’ye, ortaöğretimde de 18’den 13’e düştü. Bu değerle İngiltere, Japonya ve Güney Kore ile aynıyız, Fransa’dan daha iyiyiz. Her bölgede öğretmen doluluk oranı yüzde 90’nın üzerine çıktı. Eğer bugün biraz öğretmen eksikliği varsa İstanbul’da vardır” diye konuştu.İkili eğitim konusuna da değinen Bakan Yılmaz, ikili eğitimi kaldıracaklarını belirterek, “282 bin yeni derslik yaptık bizim dönemimizde. İkili eğitimi ortadan kaldırmak için 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. 47 bin derslikte şimdi yapılıyor, arada 11 bin eksik var onu da 1,5 yılda kapatıp ikili eğitimi kaldıracağız. Geçen yıl Adana’da 300 okulda ikili eğitim yapılırken bu yıl 200’e düşürüldü. 1 yılda 100’e yakın okulu Adana’ya kazandırdık” ifadelerini kullandı.Öte yandan Bakan Yılmaz, hükümetin eğitime önem verdiğinden bahsedip yaptıkları yatırımları anlattı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Öğrencilerle kurdele kesen bakanlar daha sonra okulu ziyaret etti. Açılışa kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay /İHA)