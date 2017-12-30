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Bakan Zeybekci'den Bitcoin açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde gündemde olan sanal para Bitcoin ile ilgili,'Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. Küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olma potansiyeli son derece yüksektir. Vatandaşlarımız uzak dursun, maceraya fazla hevesli olmasınlar' dedi

30 Aralık 2017, Cumartesi 20:58
Bakan Zeybekci'den Bitcoin açıklaması
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ak Parti Denizli İl Başkanlığı’nda düzenlenen 2017 yılı değerlendirme ve 2018 yılından beklentiler toplantısına katıldı.
 
Toplantıda Bakan Zeybekci’nin yanı sıra, Ak Parti Denizli Milletvekilleri Sema Ramazanoğlu ve Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ak Parti Denizli İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.Bakan Zeybekci, toplantı öncesi basın mensuplarına ekonomik olarak 2017 yılını değerlendirerek 2018 yılından beklentilerini açıkladı.


İSTENİLEN SONUÇ ALINAMADI


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılının sancılı ve terör eylemleriyle başladığını, Türkiye’nin ekonomik büyümesi anlamında hükümet ve özel sektörle birlikte destan yazdığını, ancak ekonomik olarak istenilen sonucun tam olarak alınamadığını söyledi.
 
2018 yılında, 2017 yılında elde edilemeyen enflasyon ve istihdamdaki hedeflerin elde edileceğini,ihracatta tarihi rekorların her ay kırılmaya devam edeceğini söyledi.

'VATANDAŞLARIMIZ BİTCOİN ’DEN UZAK DURSUN, MACERAYA HEVESLİ OLMASINLAR'


Son günlerde gündemde olan Bitcoin ile ilgili de konuşan Bakan Zeybekci, vatandaşları mağdur olmamaları için Bitcoin’den uzak durmaları konusunda uyardı. Bakan Zeybekci, "Türkiye’de bir zamanlar saadet zincirleri vardı.

Herkes birbirini dolandırarak, sonuna gidip, birileri mutlu oluyordu, ama üzülen insan da çok oluyordu. Bu, zaman zaman ortaya çıkan, bizim şahit olduğumuz saadet zincirinin benzeridir.

Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. İnsanların mağdur olmak, daha doğrusu küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olması potansiyeli son derece yüksektir. Vatandaşlarımız uzak dursunlar, vatandaşlarımız maceraya fazla hevesli olmasınlar.

Bir ülkeye ait para değil, varlığa ait para değil, bilgisayar yazılım ortamında koordine edilen şifrelerle güç bulan, üretilmiş olan sanal bir para birimi olduğu iddia edilen varlık. Buna atfedilen değer de sanaldır. Bir anlamının olmadığını düşünüyorum, yoktur demiyorum, olmadığını düşünüyorum.

Bununla ilgili yasal düzenleme olmayacak ve yakından takip ediyoruz. Büyük mağduriyetler ya da dolandırıcılıkların olmaması için takip ediyoruz" diye konuştu. Bakan Zeybekci, daha sonra partililerle yaptığı toplantısına basına kapalı devam etti.
 
 
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