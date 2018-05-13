Bakan Zeybekci, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hiçbir annenin savaş, yoksulluk gibi nedenlerle gözyaşı dökmediği, evlatlarını huzur, barış, varlık içinde büyütebilme imkanına sahip olduğu bir dünya temennisinde bulundu. Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarının ve annelik hissini yüreğinde taşıyan tüm kadınların gününü kutlayan Zeybekci, "Geleceği emanet edeceğimiz yavrularımızın ilk eğitiminden sorumlu annelerin hakkı ne yapılsa ödenemez. Peygamber Efendimizin 'Ana babasına iyilik yapana ne mutlu. Allah onun ömrünü artırsın.' hadis-i şerifini kendilerine şiar edinen ve bu gelenekten gelen toplumun bir ferdi olarak gücümüzün onların hayır dualarından kaynaklandığının farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, AK Parti hükümetleri olarak her daim kadın haklarının yanında yer aldıklarına dikkati çekerek, bu bağlamda pozitif ayrımcılığın anayasaya girmesinden TBMM'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmasına kadar birçok tarihi yeniliğe imza attıklarını bildirdi.

Gelecek nesillerin ilk öğretmeni olan kadınlar için okuma yazma seferberlikleri başlattıklarını anımsatan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatında kadın istihdamını artırıcı tedbirler aldık. Kadınlarımıza doğum izninden doğum yardımına, çalışma koşullarının iyileştirilmesinden emekliliklerinin kolaylaştırılmasına kadar birçok kolaylığı sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz. Bugün vesilesiyle bir kez daha hayatta olan annelerimize sağlıklı ve uzun ömür dilerken, ebediyete intikal etmiş tüm annelerimize de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum."