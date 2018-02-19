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Bakanlar Kurulu Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

19 Şubat 2018, Pazartesi 15:15
Bakanlar Kurulu Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Bakanlar Kurulunun ana gündem maddesini yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele oluşturuyor.

Suriye’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin gelişmeler Bakanlar Kurulu masasında olacak. Seçim ittifakının da Kurulda görüşülmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki açıklamasında Tabipler Birliği ve Barolar Birliği isimlerinin başında bulunan “Türk” ibaresine ilişkin, “Onun başındaki ‘Türk’ ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararı, onun oradan süratle çıkartılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Bu konuda karar Bakanlar Kurulu’na aittir, Bakanlar Kurulu da gereken adımı atar” ifadelerini kullanmıştı. Bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.


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