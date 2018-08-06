Bakanlık açıkladı! Turuncu listedeki TİKKO bölge sorumlusu öldürüldü
İçişleri Bakanlığı: Tunceli-Ovacık'ta bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin Turuncu Listede yer alan; TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO bölge sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı: Tunceli-Ovacık'ta bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin Turuncu Listede yer alan; TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO bölge sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğu tespit edildi.