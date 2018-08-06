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Bakanlık açıkladı! Turuncu listedeki TİKKO bölge sorumlusu öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: Tunceli-Ovacık'ta bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin Turuncu Listede yer alan; TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO bölge sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğu tespit edildi.

06 Ağustos 2018, Pazartesi 13:39 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018, Pazartesi 13:40
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İçişleri Bakanlığı: Tunceli-Ovacık'ta bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin Turuncu Listede yer alan; TKP/MLK terör örgütü üyesi TİKKO bölge sorumlusu ‘Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş’ olduğu tespit edildi.

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