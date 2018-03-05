Bakanlık kararına uyan yok! Çakarlı araçlar İstanbul'da kabus haline geldi

EKİPLER ÇAKAR DENETİMİ YAPTI

SÜRÜCÜ İNKAR ETTİ; AMA POLİS BULDU

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Yusuf Cevahir

Mahmutbey Gişelerinin neden olduğu trafik yoğunluğunda çakarlı araçlar, diğer araç sürücülerinin kâbusu haline gelmiş durumda. Birçok sürücü, çakarlı araçlar tarafından sıkıştırılmaktan şikayetçi... Çakarları yakıp siren çalan araçlar bu güzergahta emniyet şeridini de ihlal ediyor. Emniyet şeridinde adeta çakarlı araç konvoyu oluşuyor. Bu yüzden çoğu zaman ambulanslar dahi emniyet şeridinde ilerleyemez hale geliyor.İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu bölgede zaman zaman çakar denetimi yapıyor. Ekipler, meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğine bakıyor. Yapılan denetimlerde çakarı usulsüz taktıran sivil araçlara da rastlanıyor.Polis, aracında çakar tespit ettiği sivil sürücüye ve aracın ruhsat sahibine 108'er lira ceza yazdı. Ayrıca çakar tertibatının araçtan sökülmesi için 7 gün süre tanıdı. Bu sürenin sonunda çakar donanımı sökülmemişse aracın trafikten men edileceği uyarısı yapıldı.Kameraya yansıyan denetimde bir minibüsün sürücüsü, polisleri görünce çakarları kapattı. Bunu farkeden trafik ekipleri aracı durdurdu. Sürücü, aracında çakar sistemi olmadığını söyledi. Fakat polisler, minibüsün panjur kısmındaki çakar lambalarını tespit etti. Sürücüye usulsüz çakar lambası ve siren takmaktan ceza yazıldı.İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçen yıl ekim ayında önemli bir düzenleme getirmişti. Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.