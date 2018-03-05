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Bakanlık kararına uyan yok! Çakarlı araçlar İstanbul'da kabus haline geldi

İstanbul'da Bağcılar'dan itibaren TEM, Basın Ekspres, O-3 ve O-6 bağlantı yollarının Atatürk Havalimanı istikametinde özellikle akşam saatlerinde çakarlı araç yoğunluğu göze çarpıyor. Neredeyse tüm şeritler görev dışı kullanılan çakarlı araçların işgali altında. Oysa İçişleri Bakanlığı geçen yıl, polis araçları ve görev kağıdı bulunanlar hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlüklerini iptal etmişti

05 Mart 2018, Pazartesi 14:39
Bakanlık kararına uyan yok! Çakarlı araçlar İstanbul'da kabus haline geldi
Mahmutbey Gişelerinin neden olduğu trafik yoğunluğunda çakarlı araçlar, diğer araç sürücülerinin kâbusu haline gelmiş durumda. Birçok sürücü, çakarlı araçlar tarafından sıkıştırılmaktan şikayetçi... Çakarları yakıp siren çalan araçlar bu güzergahta emniyet şeridini de ihlal ediyor. Emniyet şeridinde adeta çakarlı araç konvoyu oluşuyor. Bu yüzden çoğu zaman ambulanslar dahi emniyet şeridinde ilerleyemez hale geliyor. 


 

EKİPLER ÇAKAR DENETİMİ YAPTI


İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu bölgede zaman zaman çakar denetimi yapıyor. Ekipler, meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğine bakıyor. Yapılan denetimlerde çakarı usulsüz taktıran sivil araçlara da rastlanıyor. 


Polis, aracında çakar tespit ettiği sivil sürücüye ve aracın ruhsat sahibine 108'er lira ceza yazdı. Ayrıca çakar tertibatının araçtan sökülmesi için 7 gün süre tanıdı. Bu sürenin sonunda çakar donanımı sökülmemişse aracın trafikten men edileceği uyarısı yapıldı.


 

SÜRÜCÜ İNKAR ETTİ; AMA POLİS BULDU


Kameraya yansıyan denetimde bir minibüsün sürücüsü, polisleri görünce çakarları kapattı. Bunu farkeden trafik ekipleri aracı durdurdu. Sürücü, aracında çakar sistemi olmadığını söyledi. Fakat polisler, minibüsün panjur kısmındaki çakar lambalarını tespit etti. Sürücüye usulsüz çakar lambası ve siren takmaktan ceza yazıldı. 


 

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİNİ İPTAL EDİLMİŞTİ


İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçen yıl ekim ayında önemli bir düzenleme getirmişti. Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.

DHA


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