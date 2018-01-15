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Bakanlık'tan ampullerdeki cıvaya karşı çok önemli uyarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı floresan lambalar ve tasarruflu ampuller ile çok önemli bir uyarıda bulundu: Sağladıkları elektrik tasarrufu yanında kırılmaları durumunda içerdikleri cıva nedeniyle sağlık açısından ciddi tehlike oluşturuyorlar

15 Ocak 2018, Pazartesi 12:54
Bakanlık'tan ampullerdeki cıvaya karşı çok önemli uyarı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, floresan lamba ve tasarruflu ampul kullanımının sağladıkları elektrik tasarrufu nedeniyle son yıllarda giderek artığına işaret etti.

KIRILDIĞINDA CIVA HEMEN BUHARLAŞIYOR

Mustafa Öztürk, "Floresan lambalar ve tasarruflu ampuller, sağladıkları elektrik tasarrufu yanında kırıldığında sağlık açısından ciddi tehlike arz ediyor. Bu tehlikenin ana kaynağı da floresan lambalarda ve tasarruflu ampullerde bulunan cıva buharıdır. Çünkü bu lambalar kırıldığında içeriğindeki cıva ortamda hemen buharlaşır. Solunum yoluyla alınır ve ciddi problemlere neden olur. O nedenle depolanması, taşınması ve geri kazanımı sırasında çok dikkat edilmeli, uygun teknikler kullanılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNA NEDEN OLUYOR

Kompakt floresan lambalarda lamba başına ortalama 5 miligrama kadar cıva kullanımına izin verildiğine işaret eden Mustafa Öztürk, cıva buharının solunum yolu veya deriden geçişle insan vücuduna nüfuz etmesi sonucunda Alzheimer, bağışıklık sistemi problemleri, böbrek fonksiyon bozuklukları gibi birçok sağlık sorununa neden olduğunu anlattı.

'FLORESAN LAMBALARI EVDE BEKLETMEYİN'

Mustafa Öztürk, "Bu nedenle floresan lambalar ve tasarruflu ampullerin kullanım ömrünü tamamladıklarında evlerde ve ofislerde bekletilmemeli. Taşınması esnasında kırılmaması için gerekli önlemler alınmalı ve 50 kilogram altındaki lambalar tüketici tarafından en yakın atık getirme merkezlerine bırakılmalı" dedi.

 


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