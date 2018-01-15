Bakanlık'tan ampullerdeki cıvaya karşı çok önemli uyarı

KIRILDIĞINDA CIVA HEMEN BUHARLAŞIYOR

BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNA NEDEN OLUYOR

'FLORESAN LAMBALARI EVDE BEKLETMEYİN'

Senim Tanay

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk,vekullanımının sağladıklarınedeniyle son yıllarda giderek artığına işaret etti.Mustafa Öztürk, "Floresan lambalar ve tasarruflu ampuller, sağladıkları elektrik tasarrufu yanında kırıldığında sağlık açısından ciddi tehlike arz ediyor. Bu tehlikenin ana kaynağı da floresan lambalarda ve tasarruflu ampullerde bulunan cıva buharıdır. Çünkü bu lambalar kırıldığında içeriğindeki cıva ortamda hemen buharlaşır. Solunum yoluyla alınır ve ciddi problemlere neden olur. O nedenle depolanması, taşınması ve geri kazanımı sırasında çok dikkat edilmeli, uygun teknikler kullanılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Kompakt floresan lambalarda lamba başına ortalama 5 miligrama kadar cıva kullanımına izin verildiğine işaret eden Mustafa Öztürk, cıva buharının solunum yolu veya deriden geçişle insan vücuduna nüfuz etmesi sonucunda Alzheimer, bağışıklık sistemi problemleri, böbrek fonksiyon bozuklukları gibi birçok sağlık sorununa neden olduğunu anlattı.Mustafa Öztürk, "Bu nedenle floresan lambalar ve tasarruflu ampullerin kullanım ömrünü tamamladıklarında evlerde ve ofislerde bekletilmemeli. Taşınması esnasında kırılmaması için gerekli önlemler alınmalı ve 50 kilogram altındaki lambalar tüketici tarafından en yakın atık getirme merkezlerine bırakılmalı" dedi.