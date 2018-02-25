Bakanlık’tan "Dehşet çiftliği" haberine ilişkin açıklama

'EN AĞIR CEZAYI ALMASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'



KAZ ÇİFTLİĞİNDE NE OLMUŞTU?

Küçük kızlara cinsel istismar yapılan kaz çiftliğinin görüntüleri ortaya çıktı

Mine Bozkurt

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Dehşet Çiftliği" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi. Bakanlığa bağlı Çocuk Destek Merkezlerinde 5395 sayılı kanun uyarınca bakım kararı alınan çocuklara barınma, eğitim, tedavi ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri verildiği kaydedilen açıklamada, kuruluşlardaki çocukların kanun gereği bakım hizmetleri sürdürülürken özgürlüklerinin kısıtlanmadığı ve belirlenen zamanlarda programlı bir şeklide kuruluş dışına izinli gönderildiği aktarıldı.Açıklamada, adı geçen kuruluştan izinli ayrılan bir kız çocuğunun izin bitiminde kuruluşa dönmediğinin tespit edildiği ve ivedilikle kolluk güçlerine bildirimde bulunulduğu vurgulandı.Kolluk kuvvetleriyle iş birliği halinde bir operasyon gerçekleştirildiği, bakım kararı olan çocuğun tekrar kuruluşa alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Çocuğumuza yönelik halihazırda bakım, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri sürdürülmektedir. Kuruluşlarımızda kalan diğer çocuklardan alınan bilgiler ve yapılan araştırmalar sonucunda emniyet güçleri olaya karışan şahsın adresine baskın düzenlemiş ve bu kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Çocuğumuz zorla tutulduğu yerden kurtarılmış ve kendisine uzman personellerimiz tarafından gerekli psikososyal destek sağlanmıştır. Davanın ve bu olaya karışan şahsın en ağır cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağız."Küçük kızların çiftlikte zorla tutulduğunu ve istismara uğradığını kanıtlayan video kayıtlarına ulaşıldı.Çiftliğe daha önce getirildiği belirtilen 4 kızın silah zoruyla cinsel istismara uğradığı, birbirleriyle ilişkiye zorlandığı görüntülerin olduğu CD’ler ile 2 tabanca ve 180 mermi bulundu.Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K. ve A.U. olduğu anlaşıldı. Kızların 3’ünün yurda geri döndükleri ancak korktukları için konuşmadıkları ortaya çıktı.Çiftliğin sahibiın şimdiye kadar 7-8 kadar kızı kandırıp çiftliğe götürdüğü, silahla korkutup cinsel istismarda bulunduğu tahmin ediliyor.Abuzer Sayan'ın ‘çocuk kaçırma ve alıkoymak’ suçunun da aralarında olduğu 12 sabıkasının bulunduğu, bir çocuğu alıkoyduğu için de arandığı anlaşıldı.Sayan’ın polisteki kaydında şu suçlar yer alıyor: ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’, ‘oto hırsızlığı’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’, ‘kötü muamele’, ‘hırsızlık’, ‘tehdit’, ‘hakaret’.