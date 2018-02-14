Bakanlık'tan tacizci öğretmene verilen cezaya itiraz: Daha ağır olmalı

BAKANLIK YARGILAMAYI BAŞINDAN BERİ TAKİP ETTİ

'İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMASI YASAYA AYKIRI'

AÇIĞA ALINMIŞTI



VERİLEN CEZADA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Yusuf Cevahir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyarbakır’da 16 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve mağdurun babasına, "Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" diye mesaj yollayan imam hatip lisesi öğretmeni A.B.’ye ’iyi hal indirimi’ uygulanarak verilen 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası kararına itiraz etti.Bakanlık avukatı Remzi Atalay, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderdiği istinaf dilekçesinde sanığın ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, kararın yasaya aykırı olduğunu söyledi.Kız imam hatip lisesinde coğrafya öğretmeniyken, öğrencisi A.D.’ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve yargılandığı Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesin’nce 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılan A.B.’ye verilen cezaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay itiraz etti. Yargılamayı başından beri takip eden ve dosyaya mağdur yönünden müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Atalay, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak, karara itiraz etti.İstinaf Mahkemesi’ne gönderdiği dilekçesinde, sanık A.B.’ye ’nitelikli cinsel istismar’ suçundan daha ağır ceza verilmesi gerekirken, ’sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan alt sınırdan ceza verilip, iyi hal indirimi uygulanmasının, yasaya aykırı olduğunu belirten Atalay, kararın bozulmasını istedi.Davanın 4’üncü celsesinde açıkladığı esas hakkındaki görüşünde, hakkında ’cinsel taciz’ suçundan dava açılan sanığın, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 4.5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteyen Cumhuriyet Savcısı ise karara itiraz etmedi.Öte yandan sanık A.B.’nin avukatı da müvekkiline fazla ceza verildiği iddiasıyla Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı. Sanık A.B., olayın basında yer almasının ardından Kulp Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma açılarak, açığa alınmıştı.Diyarbakır’da kız imam hatip lisesinde coğrafya öğretmeniyken, öğrencisi A.D.’ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen A.B, konuyu yargıya taşıyan mağdurun babasına, "Bir hata işledim. Bu suçun Allah’ın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriata taşımak yerine, Allah’ın yasakladığı tağut ve hükmüne havale ettin. Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" mesajı yollamıştı.Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ’Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan alt sınırdan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan A.B.’ye ceza oranında 2 kez ceza artırım yapıp 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın geçmişi, yargılama sürecinde gösterdiği davranışlan ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alıp, iyi hal indirimi yaparak A.B.’nin cezasını 4 yıl 8 ay 7 gün hapis olarak vermişti.