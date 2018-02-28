Bakanlıktan görme engelli öğrencilere 'okuma yazma cihazı'

PİLOT UYGULAMANIN ARDINDAN TÜRKİYE GENELİNDE DAĞITILACAK

Senim Tanay

Üzerinde öğrencilerin Braille alfabesiyle not almasını mümkün kılan tuşları ve okuma ekranı bulunan mini tablet boyutundaki cihaz, Braille alfabesi ile yazılmış kitaplara göre daha hafif ve daha küçük olduğu için kolay taşınma özelliğine sahip. Cihaz, hafıza kartı sayesinde yaklaşık 300 kitabı kaydetmeye imkan sağlıyor. Kartın değiştirilmesiyle hafıza alanı büyütülebiliyor.Bilgisayara bağlanabilen cihaza bilgisayardan yazılı belgeler kaydedilebiliyor. Cihaz bu yazılı belgeleri, görme engelli öğrencinin okuyabileceği hale dönüştürüyor. Öğrenciler cihaza kayıtlı bu metni açtığında okuma alanı üzerine Braille alfabesi ile düzenlenmiş metin geliyor.Öğrenciler bu cihaza kendi notlarını da alabiliyor. Bu notlar başka cihazlara aktarılabildiği gibi bağlandığı bilgisayara yüklenirken yazı diline çevriliyor. Böylece Braille alfabesini bilmeyen bir kişi de görme engelli öğrencinin yazdıklarını okuyabiliyor.İnternete de bağlanabilen cihaz, alfabeleri birbirine kısa sürede dönüştürebilme özelliği sayesinde görme engellilerin okuyabileceği kitapların sınırını kaldırıyor.MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv, üç hafta sürecek pilot uygulama sonunda yapılacak geri dönüşlerle cihazın en verimli haline getirileceğini, daha sonra da ülke genelinde görme engelli öğrencilere dağıtılacağını kaydetti.Cihazın kullanımı konusunda öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme yapan Ankara Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Ortaokulu'nda görevli görme engelli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Emre Taşgın da cihaz sayesinde Braille alfabesine çevrilmiş kaynak sınırlamasının ortadan kalktığını belirtti.