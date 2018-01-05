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Bakanlıktan grip salgını iddiaları için flaş açıklama! (Grip salgını var mı?)

Sağlık Bakanlığı, grip vakalarında artış yaşandığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bu yıl mevsimsel grip vakalarının geçmiş yıllar ile kıyaslandığında daha düşük düzeyde seyrettiği belirtilen açıklamada, beklenmedik bir salgın veya bazı illerde olağan dışı bir artış gözlemlenmediği ifade edildi

05 Ocak 2018, Cuma 15:38
Bakanlıktan grip salgını iddiaları için flaş açıklama! (Grip salgını var mı?)
Grip virüsünün 1,5 ay erken gelip kasımda başladığını belirten Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ''Çok bulaşıcı. Kas ağrısı ve yatağa düşme daha yoğun olur. Gelecek hafta Ankara ve İzmir'e dikkat'' uyarısında bulunmuştu. Bu iddianın manşetlere taşınması üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.


'YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'


Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek görüldüğü vurgulanarak, Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarımkürede grip hastalığının her yıl sonbahar aylarında başlayıp ilkbahar aylarında azalarak devam ettiğine dikkat çekildi.

Ülkede gribin seyrinin her yıl olduğu gibi bu yıl da Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edildiği, tüm yıl boyunca hangi grip virüslerinin etkili olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:


'OLAĞANDIŞI ARTIK YOK'


"Bu yıl mevsimsel grip vakaları, geçmiş yıllar ile kıyaslandığında daha düşük düzeyde seyretmektedir. Beklenmedik bir salgın veya bazı illerimizde olağan dışı bir artış gözlemlenmemektedir. Hastalıktan korunmak için kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi, ellerin temiz tutulması, hasta kişilerle temastan kaçınılması, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması önemlidir. Hasta kişilerin kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve evde istirahat etmeleri, hem hastalığın iyileşmesini hızlandırmak hem de hastalığın bulaşmasının önüne geçmek için önemlidir. Bu nedenle grip olan kişilerin istirahat etmesi gerekmektedir. Hekim önerisi olmadıkça gelişigüzel ilaç kullanılmamalıdır."

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI'NA AÇIKLAMA YAPTIRAN İDDİA:

Grip virüsü erken geldi! Ankara ve İzmir'e 'Dikkatli Olun' uyarısıGrip virüsü erken geldi! Ankara ve İzmir'e 'Dikkatli Olun' uyarısı


 


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