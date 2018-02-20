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Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz'da su kesintisi (21-22 Şubat İSKİ su kesintisi)

İSKİ, Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz’un bazı yerlerinde su kesintisi yapılacağını açıkladı

20 Şubat 2018, Salı 12:22
Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz'da su kesintisi (21-22 Şubat İSKİ su kesintisi)
İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakırköy ve Bahçelievler İlçelerinde deplaseleri sona eren hatların mevcut isale hatlarına bağlantı çalışması gerçekleştirileceğinden;  21 Şubat 2018 Çarşamba günü 09:00 ile 22 Şubat 2018 Perşembe günü 01:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şunlar:

Bakırköy İlçesi: Ataköy 1. Kısım, Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağacı, Yenimahalle, Osmaniye, Kartaltepe ve Zuhuratbaba Mahalleleri

Bahçelievler İlçesi:  Bahçelievler Mahallesi.

Kavacık Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 21 Şubat 2018 Çarşamba günü 23:00 ile 22 Şubat 2018 Perşembe günü 11:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler:

Kavacık, Acarlar, Zerzavatçıköy, Elmalı, Görele, Polonezköy, Örnekköy ve Alibahadır Mahallelerinin tamamı ile Rüzgarlıbahçe, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Gümüşsuyu, Kanlıca ve Soğuksu Mahallelerinin bir kısmı".

 


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