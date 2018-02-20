Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz'da su kesintisi (21-22 Şubat İSKİ su kesintisi)

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakırköy ve Bahçelievler İlçelerinde deplaseleri sona eren hatların mevcut isale hatlarına bağlantı çalışması gerçekleştirileceğinden; 21 Şubat 2018 Çarşamba günü 09:00 ile 22 Şubat 2018 Perşembe günü 01:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şunlar:
Bakırköy İlçesi:
Ataköy 1. Kısım, Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağacı, Yenimahalle, Osmaniye, Kartaltepe ve Zuhuratbaba Mahalleleri
Bahçelievler İlçesi:
Bahçelievler Mahallesi.
Kavacık Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 21 Şubat 2018 Çarşamba günü 23:00 ile 22 Şubat 2018 Perşembe günü 11:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Su alamayacak bölgeler:
Kavacık, Acarlar, Zerzavatçıköy, Elmalı, Görele, Polonezköy, Örnekköy ve Alibahadır Mahallelerinin tamamı ile Rüzgarlıbahçe, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Gümüşsuyu, Kanlıca ve Soğuksu Mahallelerinin bir kısmı".
Yusuf Cevahir