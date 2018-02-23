Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı

 Bakırköy'de sabah sporundan dönen Kemal Serdar Sitoçi(70) uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. 

23 Şubat 2018, Cuma 10:47
Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Olay sabah saatlerinde Ataköy 1. kısım Yeni Fişek Caddesi üzerinde meydana geldi. Spordan dönen Kemal Serdar Sitoçi'nin yanına yaklaşan bir kişi silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Kemal Serdar Sitoçi vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal Serdar Sitoçi, çevredeki özel bir hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceme ekipleri çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA


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